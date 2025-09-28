PEZEŠKIJAN JASAN: "Spremni smo na sve"
IRANSKI predsednik Masud Pezeškijan izjavio je danas da je Iran spreman za sve potencijalne scenarije nakon uvođenja sankcija
- Naš put je put postojanosti, oslanjanja na snagu naroda i časnog kretanja ka svetloj budućnosti. Uz opsežne i konstruktivne interakcije sa komšijama, zlonamernici nikada neće ostvariti svoje ciljeve i snove. Zemlja je spremna da se suoči sa bilo kojim scenarijem - naglasio je iranski predsednik na današnjoj sednici vlade, prenosi agencija Mehr.
U središtu pažnje vlade su životi i egzistencija građana, rekao je Pezeškijan.
On je podestio na, kako je naveo, "neuspele pokušaje" SAD da poremete i sabotiraju izvoz zemlje kroz sankcije i rat, napominjući da mnoge zemlje u svetu nemaju resurse nafte i gasa i "prinuđene su da ih uvoze".
- Iran, oslanjajući se na moć stručnjaka, elita i empatiju naroda, moći će da smanji svoju zavisnost od naftnih resursa i da nastavi svoje razvojne programe sa snagom, istovremeno zadovoljavajući domaće potrebe - rekao je Pezeškijan.
Ponovio je da zvanični Teheran nikada nije težio da nabavi nuklearno oružje, "niti ćemo to činiti u budućnosti".
- Oduvek smo izražavali spremnost za logične, pravedne i transparentne pregovore, ali nikada nećemo pristati na pregovore koji nas uvlače u nove probleme i nevolje - poručio je predsednik Irana.
(Alo)
