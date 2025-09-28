VLADAJUĆA Partija akcije i solidarnosti vodi na parlamentarnim izborima u Moldaviji nakon što je obrađeno 40% glasova.

Prema podacima Centralne izborne komisije, ona je dobila 41,22% glasova, dok je opozicioni Patriotski blok dobio 30,74%. Alternativni blok je treći sa 7,86%, a stranka Demokratija kod kuće četvrta sa 6,91%.

Parlamentarni izbori su održani u uslovima neviđenog pritiska na opoziciju, pišu RIA Novosti.

Novi presek

Moldavske opozicione stranke, uključujući Patriotski blok, osvajaju 51,02% glasova, ispred PAS-a , koji ima 42,40%, prema podacima Centralne izborne komisije (CIK) nakon prebrojanih 50,04% glasova.

