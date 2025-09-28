RUSIJA NA NOGAMA: Putin drži jako važan govor
SLEDEĆE nedelje zakazan je važan govor ruskog lidera Vladimira Putina, rekao je portparol predsednika Dmitrij Peskov novinaru televizije Rosija 1 Pavlu Zarubinu.
- Biće mnogo radnih sastanaka u Kremlju, biće i međunarodnih kontakata, a predsednik će sledeće nedelje održati prilično važan govor - napomenuo je .
Peskov je obećao da će kasnije objaviti datume i vreme događaja. Biće to zanimljiva nedelja, dodao je.
