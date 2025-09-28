Svet

RUSIJA NA NOGAMA: Putin drži jako važan govor

Novosti online

28. 09. 2025. u 15:31

SLEDEĆE nedelje zakazan je važan govor ruskog lidera Vladimira Putina, rekao je portparol predsednika Dmitrij Peskov novinaru televizije Rosija 1 Pavlu Zarubinu.

РУСИЈА НА НОГАМА: Путин држи јако важан говор

Foto: EPA/MIKHAIL METZEL/Shutterstock/Novosti ilustracija

- Biće mnogo radnih sastanaka u Kremlju, biće i međunarodnih kontakata, a predsednik će sledeće nedelje održati prilično važan govor - napomenuo je .

Peskov je obećao da će kasnije objaviti datume i vreme događaja. Biće to zanimljiva nedelja, dodao je.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STOPAMA PREDAKA: Vasić krstio sina u ovom manastiru- Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan

"STOPAMA PREDAKA": Vasić krstio sina u ovom manastiru- "Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan"