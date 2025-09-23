RUSKA SREDSTVA MORAJU SLUŽITI UKRAJINI: Zelenski poslao poruku iz NJujorka
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se u Njujorku s direktorkom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristalinom Georgievom i razgovarao o zamrznutim ruskim sredstvima i daljoj podršci MMF-a Ukrajini.
Ovaj susret, kako je naveo Zelenski na društvenim mrežama, bio je fokusiran na mogućnosti korišćenja zamrznutih ruskih sredstava u korist Ukrajine, kao i na nov MMF program podrške ukrajinskoj ekonomiji u narednim godinama.
- Dogovorili smo se o daljoj bliskoj saradnji između ukrajinske vlade i MMF-a - izjavio je Zelenski, prenosi kanal Perši ukrajinskog javnog servisa. Takođe, tokom sastanka bilo je reči i o navodnim ruskim povredama vazdušnog prostora zemalja NATO-a, uključujući incident u Kopenhagenu 22. septembra.
Predsednik Ukrajine naglasio je da nedostatak odlučne reakcije saveznika na agresivne provokacije Rusije može samo podstaći njen nastavak.
- Zahvaljujem Kristalini Georgievoj na njenoj pažnji prema Ukrajini i MMF-u na programima koji pomažu jačanju naše ekonomije - zaključio je Zelenski. Zelenski, zajedno sa prvom damom Ukrajine Olenom Zelenskom, stigao je u Njujork 22. septembra.
Prema informacijama iz ukrajinske delegacije, u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, biće održan samit o vraćanju ukrajinske dece koje je Rusija, kao i peti samit Krimske platforme. Ranije je iz Bele kuće saopšteno da će Zelenski i Donald Tramp imati susret 23. septembra.
Zelenski je izjavio da će tokom sastanka sa predsednikom SAD-a razgovarati o pitanjima bezbednosnih garancija, posebno o tome da li ćemo biti jasnih signala da su garancije bezbednosti usklađene sa onim što je Ukrajini potrebno.
(Tanjug)
