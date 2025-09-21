Svet

JOŠ JEDNA ZEMLJA PRIZNALA DRŽAVNOST PALESTINE: Evo i koja

В.Н.

21. 09. 2025. u 21:47

PRETHODNO su Ujedinjeno Kraljevstvo, Australija i Kanada zvanično su priznale Palestinu.

ЈОШ ЈЕДНА ЗЕМЉА ПРИЗНАЛА ДРЖАВНОСТ ПАЛЕСТИНЕ: Ево и која

Foto: Tanjug/AP

Nakon što su Ujedinjeno Kraljevstvo, Australija i Kanada zvanično su priznale Palestinu kao državu, to je učinila i Portugalija.

Britanski premijer izjavio je ranije danas da "suočeni sa sve većim užasima na Bliskom istoku, deluju kako bismo očuvali mogućnost mira i rešenja u vidu dve države".

To znači bezbedan i siguran Izrael uz održivu palestinsku državu – a, kako je rekao, "trenutno nemamo ni jedno ni drugo".

Usledio je i odgovor Izraela koji negira ova priznanja i najavljuje aneksiju Zapadne obale. 

(RT)

