JOŠ JEDNA ZEMLJA PRIZNALA DRŽAVNOST PALESTINE: Evo i koja
PRETHODNO su Ujedinjeno Kraljevstvo, Australija i Kanada zvanično su priznale Palestinu.
Nakon što su Ujedinjeno Kraljevstvo, Australija i Kanada zvanično su priznale Palestinu kao državu, to je učinila i Portugalija.
Britanski premijer izjavio je ranije danas da "suočeni sa sve većim užasima na Bliskom istoku, deluju kako bismo očuvali mogućnost mira i rešenja u vidu dve države".
To znači bezbedan i siguran Izrael uz održivu palestinsku državu – a, kako je rekao, "trenutno nemamo ni jedno ni drugo".
Usledio je i odgovor Izraela koji negira ova priznanja i najavljuje aneksiju Zapadne obale.
(RT)
