MOĆNOG PREDSEDNIKA SVRGAVAJU SA VLASTI? Ameri jačaju snage
SAD jačaju svoje snage u karipskom regionu u nastojanju da svrgnu predsednika Venecuele Nikolasa Madura sa vlasti, uprkos tvrdnjama Bele kuće da se bore protiv trgovine drogom.
O tome piše Njujork tajms, pozivajući se na stručnjake.
- Vojni zvaničnici, diplomate i analitičari kažu da je glavni cilj ovih snaga povećanje pritiska na predsednika Venecuele Nikolasa Madura - navodi se u članku.
Analitičari veruju da prošireno američko vojno prisustvo na Karibima, uključujući raspoređivanje lovaca F-35 u Portoriko, sugeriše da se planovi idu dalje od uništavanja malih plovila.
Predsednik SAD Donald Tramp zapretio je venecuelanskoj vladi da mora da prihvati povratak svih zatvorenika za koje je rekao da ih je Venecuela primorala da odu u SAD, inače će cena koju će platiti biti "neopisiva".
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"POČIVAJ U MIRU": Cukić neutešan - oprostio se od istaknutog muzičara
DOMAĆA muzička scena ostala je bez Predraga Bate Jakovljevića, istaknutog bubnjara i člana nekoliko značajnih domaćih bendova.
20. 09. 2025. u 20:02
