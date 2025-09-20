MOĆNOG PREDSEDNIKA SVRGAVAJU SA VLASTI? Ameri jačaju snage

SAD jačaju svoje snage u karipskom regionu u nastojanju da svrgnu predsednika Venecuele Nikolasa Madura sa vlasti, uprkos tvrdnjama Bele kuće da se bore protiv trgovine drogom.

Foto: Tanjug AP

O tome piše Njujork tajms, pozivajući se na stručnjake.

- Vojni zvaničnici, diplomate i analitičari kažu da je glavni cilj ovih snaga povećanje pritiska na predsednika Venecuele Nikolasa Madura - navodi se u članku.

Analitičari veruju da prošireno američko vojno prisustvo na Karibima, uključujući raspoređivanje lovaca F-35 u Portoriko, sugeriše da se planovi idu dalje od uništavanja malih plovila.

Predsednik SAD Donald Tramp zapretio je venecuelanskoj vladi da mora da prihvati povratak svih zatvorenika za koje je rekao da ih je Venecuela primorala da odu u SAD, inače će cena koju će platiti biti "neopisiva".