"IZBACITE IH IZ NAŠE ZEMLJE, ILI ĆE CENA KOJU ĆETE PLATITI BITI NEOPISIVA" Tramp besan na ovu zemlju

20. 09. 2025. u 21:39

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp zapretio je venecuelanskoj vladi da mora da prihvati povratak svih zatvorenika za koje je rekao da ih je Venecuela primorala da odu u SAD, inače će cena koju će platiti biti "neopisiva".

ИЗБАЦИТЕ ИХ ИЗ НАШЕ ЗЕМЉЕ, ИЛИ ЋЕ ЦЕНА КОЈУ ЋЕТЕ ПЛАТИТИ БИТИ НЕОПИСИВА Трамп бесан на ову земљу

- Želimo da Venecuela odmah prihvati sve zatvorenike i ljude iz mentalnih ustanova, što uključuje i najgore ludnice na svetu, koje je venecuelansko "rukovodstvo" prisilno dovelo u Sjedinjene Američke Države. Hiljade ljudi je teško povređeno, pa čak i ubijeno, od strane ovih "čudovišta". IZBACITE IH IZ NAŠE ZEMLjE, ODMAH, ILI ĆE CENA KOJU ĆETE PLATITI BITI NEOPISIVA - napisao je Tramp.

