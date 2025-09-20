Svet

VELIKI POŽAR U GRČKOJ: Vatrogasci pokušavaju da obuzdaju stihiju, u gašenju učestvuju i avioni

В.Н.

20. 09. 2025. u 15:35

U ŠUMSKOM području u oblasti Lagada u Grčkoj danas je oko podneva izbio požar, koji gase dve vatrogasne brigade sa 24 vatrogasaca, prenosi "Katimerini".

ВЕЛИКИ ПОЖАР У ГРЧКОЈ: Ватрогасци покушавају да обуздају стихију, у гашењу учествују и авиони

Foto Tanjug/AP/Michael Varaklas

U gašenju požara učestvuje i šest vatrogasnih vozila, kao i dva aviona i jedan helikopter.

U julu i avgustu u Grčkoj su gotovo skoro svakodnevno izbijali šumski požari u čijem je gašenju bio angažovan veliki broj vatrogasaca kao i avioni za gašenje požara, što se sa nešto smanjenim intenzitetom nastavilo i u septembru.

Poslednji veliki požar izbio je pre dva dana u oblasti Agia Teodori na istoku Grčke, na granici prefektura Magnezija i Ftiotida, zahvativši poljoprivredno zemljište i maslinjake, a stavljen je pod kontrolu nakon angažovanja vatrogasaca, dva aviona i dva helikoptera.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DIRLJIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
Poznati

0 0

DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)

PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.

19. 09. 2025. u 15:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TRAMP POTPISAO: Americi stižu nove promene
Svet

0 0

TRAMP POTPISAO: Americi stižu nove promene

PREDSEDNIK Sjedinjenih Država Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu kojom se uvodi vizni program pod nazivom "Zlatna kartica", koji omogućava ubrzani postupak do zelene karte, odnosno boravišne dozvole za osobe spremne da investiraju tj. plate milion ili više američkih dolara.

20. 09. 2025. u 11:55

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)