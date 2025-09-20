VELIKI POŽAR U GRČKOJ: Vatrogasci pokušavaju da obuzdaju stihiju, u gašenju učestvuju i avioni

U ŠUMSKOM području u oblasti Lagada u Grčkoj danas je oko podneva izbio požar, koji gase dve vatrogasne brigade sa 24 vatrogasaca, prenosi "Katimerini".

Foto Tanjug/AP/Michael Varaklas

U gašenju požara učestvuje i šest vatrogasnih vozila, kao i dva aviona i jedan helikopter.

U julu i avgustu u Grčkoj su gotovo skoro svakodnevno izbijali šumski požari u čijem je gašenju bio angažovan veliki broj vatrogasaca kao i avioni za gašenje požara, što se sa nešto smanjenim intenzitetom nastavilo i u septembru.

Poslednji veliki požar izbio je pre dva dana u oblasti Agia Teodori na istoku Grčke, na granici prefektura Magnezija i Ftiotida, zahvativši poljoprivredno zemljište i maslinjake, a stavljen je pod kontrolu nakon angažovanja vatrogasaca, dva aviona i dva helikoptera.

(Tanjug)