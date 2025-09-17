TRAMP I MELANIJA STIGLI U VINDZOR: Ovako su dočekani američki predsednik i prva dama (FOTO)

BRITANSKI kralj Čarls Treći i supruga kraljica Kamila dočekali su danas američkog predsednika Donalda Trampa ispred zamka Vindzor.

Foto: AP

Sa Trampom je i njegova supruga Melanija, piše BBC.

Predsednika SAD je dočekala počasna garda nakon čega su Tramp i britanski kralj pozdravili vojnike, nakon čega su intonirane himne SAD i Velike Britanije.

Tramp i kralj su nakon toga ušli sa suprugama u kočiju koja ih je odvezla u zamak gde je gostima priređen svečani ručak.

Na video snimcima i fotografijama se vide Tramp i kralj Čarls Treći kako razgovaraju u kočiji, kao i njihove supruge kraljica Kamila i Melanija koje su bile u drugoj kočiji.

Kako se navodi, prva dama Amerike je obučena u elegantni crni kostim dok na glavi ima ljubičasti šešir, dok kraljica Kamila nosi elegantno plavo odelo.

Tramp je do zamka Vindzor doputovao helikopterom iz rezidencije američkog ambasadora u Londonu, a po sletanju su ga dočekali princ i princeza od Velsa Vilijam i Kejt.

Imanje dvorca Vindzor zauzima površinu od 6.400 hektara, uključujući nekadašnje kraljevsko lovište, gde još uvek živi 500 crvenih jelena.

Nakon privatnog ručka i posete izložbi dokumenata i umetničkih dela koja ilustruju istoriju britansko-američkih odnosa, biće priređen svečani banket na kojem će se za stolom od mahagonija dugim 50 metara okupiti 160 zvanica.

Predviđeno je da Čarls održi govor, a potom će dvojica zvaničnika održati zdravice.

Tramp neće, međutim, imati prilike da se obrati na zajedničkoj sednici britanskog parlamenta, kako je to učinio francuski lider Emanuel Makron tokom posete u julu, pošto se Donji dom parlamenta nalazi na odmoru.

Trampova poseta odvija se u okviru Vindzora, istorijskog gradića sa oko 30.000 stanovnika, udaljenog 40 kilometara zapadno od centra Londona zbog bezbednosnih razloga, piše AP.

Poseta američkog predsednika je izuzetno pažljivo planirana, a njegov raspored je prepun događaja iako poseta traje samo dan i po, pri čemu je najveći njen deo posvećen kraljevskim spektaklima.

Nakon susreta sa kraljevskom porodicom, Tramp će u četvrtak razgovarati i sa premijerom Kirom Starmerom, a tom prilikom trebalo bi da bude sklopljen novi britansko-američki tehnološki sporazum koji bi doneo milijarde dolara investicija od američkih firmi.

Ovo je prva zvanična poseta Trampa Velikoj Britaniji u drugom mandatu.

Tramp je u London stigao u utorak uveče kada je izjavio da voli što je ponovo u Britaniji, koju je nazvao "veoma posebnim mestom", kao i da je kralj Čarls njegov dugogodišnji prijatelj koga veoma poštuje, kao i da je poziv da dođe u Vindzor "izuzetno velika čast".

(Tanjug)

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde