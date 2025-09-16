TRI OSOBE POGINULE U PUCNJAVI U BEČU: Policija u stanu zatekla užas

NAJMANjE tri osobe poginule su u pucnjavi u Beču, prenose mediji.

Foto: EPA

Desetine automobila sa upaljenim plavim svetlima pohitale su na lice mesta , deonica puta je bila blokirana i podignut je šator za privatnost.

Kako pišu mediji sumnja se da je u pitanju porodično nasilje.

Svedoci su za heute rekli da su čuli četiri hica.

Nakon što je nekoliko svedoka obavestilo policiju o pucnjavi u stanu, policajci su u dotičnoj kući pronašli beživotnu osobu, očigledno ženu.

Još jedna osoba u stanu je očigledno teško povređena jednim ili više hitaca iz vatrenog oružja. Ubrzo nakon toga, navodno su pucnji ispaljeni i u automobilu u ulici Vorgartenštrase – osumnjičeni počinilac je navodno pokušao da pobegne u automobilu prethodno.

Ubrzo nakon toga, pronađen je mrtav sa prostrelnom ranom u automobilu pored pištolja.

Još uvek nije potvrđeno da je žrtva u stanu supruga navodnog počinioca, a teško povređena žena mlada ćerka pokojnika.

(Telegraf)