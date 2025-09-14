NAJNOVIJE VESTI SA FRONTA: Promene u Dnjepropetrovskoj oblasti
RUSKE snage približavaju se Seversku iz više pravaca, saopštio je lider DNR Denis Pušilin na svom Telegramu.
On je rekao i da su počele gradske borbe u Krasnoarmejsko-Dmitrovskoj aglomeraciji.
„Krasnoarmejski pravac: vidimo da se glavne borbe ove nedelje odvijaju u području naselja Rodinsko, a bilo je i veoma ozbiljnih borbi kod Udačnog. Istovremeno, vidimo kontinuirano zauzimanje Krasnoarmejsko-Dmitrovske aglomeracije, uključujući i u gradskim borbama“, precizirao je Pušilin.
Prema njegovim rečima, komanda Oružanih snaga Ukrajine prebacuje dodatne rezerve ka naselju Zolotoj Kolodez, koje se nalazi na dobropoljskom pravcu.
„Na dobropoljskom pravcu... vidimo borbe u oblasti Novog Šahova i Zolotog Kolodeza, prema kojem neprijatelj dovlači dodatne rezerve, ali naši borci nastavljaju da melju neprijateljske jedinice“, naglasio je on.
Pušilin je napomenuo i da su ruske snage povećale tampon-zonu u Dnjepropetrovskoj oblasti.
„Tokom prošle nedelje, grupa ‘Istok’ povećala je tampon-zonu u Dnjepropetrovskoj oblasti. Oslobođena su tri naselja na granici sa Dnjepropetrovskom oblašću – to su Horoše, Sosnovka i Novopetrovsko“, rekao je Pušilin.
(Sputnjik)
