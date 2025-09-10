"POČELO JE": Tramp se oglasio povodom situacije sa dronovima u Poljskoj

AMERIČKI predsednik Donald Tramp prokomentarisao je na svojoj društvenoj mreži Istina situaciju sa dronovima u Poljskoj.

„Šta se dešava sa tim što Rusija krši poljski vazdušni prostor dronovima? Počelo je“, napisao je Tramp.

Šta je šef Bele kuće imao u vidu ovim komentarom, nije precizirao.

Prethodno, rusko Ministarstvo spoljnih poslova, komentarišući najnovije optužbe Poljske protiv Moskve, saopštilo je da činjenice koje je iznelo rusko Ministarstvo odbrane razbijaju mitove koje Varšava širi kako bi eskalirala ukrajinsku krizu.

Rusko Ministarstvo je navelo prethodno da su ruske snage tokom noći izvele intenzivan napad na preduzeća vojno-industrijskog kompleksa u Ivano-frankovskoj, Hmeljnickoj i Žitomirskoj oblasti Ukrajine i gradovima – Vinica i Lavov.

U tim pogonima se proizvodila i remontovala oklopna tehnika i avijaciona tehnika, motori i dronovi.

Tokom udara pogođena je fabrika za proizvodnju oklopnih vozila i fabrika za proizvodnju dronova velikog dometa u Lavovu.

Svi ciljevi su realizovani a svi objekti uništeni.

Ranije je poljski premijer Donald Tusk izjavio da su iznad Poljske oboreni dronovi koji su „predstavljali opasnost“ i naveo da veruje da su bili „ruski“, ali za tu tvrdnju nije ponudio nikakve dokaze. On je u parlamentu izneo tvrdnju da je na teritoriju zemlje ušlo navodno 19 dronova.

Prethodno je NATO, na zahtev Poljske, pokrenuo Član 4 Severnoatlantskog sporazuma kako bi započeo konsultacije među državama članicama Alijanse u vezi sa kršenjem poljskog vazdušnog prostora od strane bespilotne letelice u noći između 9. i 10. septembra.

