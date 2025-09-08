NEMA SPASA OD RUSKIH RAKETA: Evropa razmatra "vazdušni štit" u Ukrajini
EVROPA razmatra stvaranje "vazdušnog štita" u Ukrajini uz pomoć SAD kako bi se osiguralo "de fakto primirje".
O tome piše "Fajnenšel tajms".
- Sada se govori o stvaranju "de fakto prekida vatre" uz pomoć američkog „vazdušnog štita“ za Ukrajinu. „Vazdušni štit“ podrazumeva značajno jačanje protivvazdušne odbrane, koja će moći da zatvori nebo od ruskih dronova, ali ne i od balističkih raketa - navodi se u tekstu.
U tekstu se napominje da će Evropa doprineti "vazdušnom štitu" kroz pomorsku podršku. Kako se navodi, vode se diskusije o raspoređivanju nosača aviona, verovatno iz Evrope.
Evropske zemlje, dodaje list, računaju na to da će američki Kongres odobriti mere.
