BIĆE PODELJENA: Orban otkrio šta čeka Ukrajinu
MAĐARSKI premijer Viktor Orban predviđa da će Ukrajina biti podeljena na rusku, demilitarizovanu i zapadnu zonu nakon uspostavljanja mira.
Po njegovom mišljenju, diskusije Evropljana o garancijama bezbednosti Ukrajine znače njenu podelu.
- Rezultat podele Ukrajine biće ruska zona, demilitarizovana zona i, konačno, zapadna zona, o čijim obrisima i statusu još ne možemo ništa definitivno reći - rekao je on.
Takođe je savetovao evropskim liderima da otputuju u Moskvu kako bi pregovarali o bezbednosnim sporazumima sa Rusijom.
