BIĆE PODELJENA: Orban otkrio šta čeka Ukrajinu

MAĐARSKI premijer Viktor Orban predviđa da će Ukrajina biti podeljena na rusku, demilitarizovanu i zapadnu zonu nakon uspostavljanja mira.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Po njegovom mišljenju, diskusije Evropljana o garancijama bezbednosti Ukrajine znače njenu podelu.

- Rezultat podele Ukrajine biće ruska zona, demilitarizovana zona i, konačno, zapadna zona, o čijim obrisima i statusu još ne možemo ništa definitivno reći - rekao je on.

Takođe je savetovao evropskim liderima da otputuju u Moskvu kako bi pregovarali o bezbednosnim sporazumima sa Rusijom.