"ODRŽAĆE VAŽAN GOVOR" Si će se obratiti sutra na virtuelnom samitu BRIKS

07. 09. 2025. u 17:12

KINESKI predsednik Si Đinping prisustvovaće sutra virtuelnom sastanku lidera BRIKS putem video-linka i održati važan govor, rekao je danas potparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova.

Potparol je dodao da će se Si pridružiti virtuelnom sastanku na poziv brazilskog predsednika Luiza Inasija Lule da Silve, prenosi Sinhua.

Brazil je ovogodišnji domaćin sastanaka BRIKS-a.

