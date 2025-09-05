OGLASILA SE POLICIJA NAKON SMRTI 16 KANDIDATA UOČI IZBORA: Otkriveni svi detalji misterioznog slučaja u Nemačkoj

IZBORNI zvaničnik u zapadnoj nemačkoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija rekao je za medije da su vlasti upoznate sa smrću 16 kandidata uoči ovomesečnih lokalnih izbora.

Foto: EPA

Izbori će biti održani u pokrajini 14. septembra, a birači će glasati za okružne, opštinske i gradske savete, kao i za gradonačelnike i okružne administratore u većini gradova.

Međutim, zvaničnici navode da nisu zabrinuti zbog broja preminulih kandidata i da ne smatraju taj broj neobično visokim.

Ipak, na društvenim mrežama se šire spekulacije usled sve većeg broja smrtnih slučajeva među kandidatima krajnje desničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD).

Početkom septembra, prijavljeno je da su četiri kandidata AfD-a preminula, a samo nekoliko dana kasnije, taj broj se povećao na sedam. Predsednica AfD-a, Alis Vajdel, podelila je vest na društvenoj mreži Iks, napisavši samo: "Četiri AfD kandidata mrtva.“

Prvobitne smrti odnosile su se na kandidate iz gradova Bad Lipšprige, Blomberg, Rajnberg i Šverte.

"Nema dokaza o zločinu"

Pokrajinska policija koja je istraživala prve četiri smrti saopštila je da nema dokaza da je u pitanju ubistvo ili umešanost trećeg lica.

Samo u jednom slučaju je pokrenuta zvanična istraga, ali nije otkriveno ništa što bi ukazivalo na krivično delo.

Preostala tri kandidata preminula su u okolnostima koje nisu izazvale sumnju.

Od onih čija je smrt objavljena 2. septembra, jedan je preminuo od otkazivanja bubrega, a drugi je izvršio samoubistvo.

AfD ogranak u Remšajdu saopštio je 3. septembra za Politiko da je njihov kandidat za Kremenhol bio osamdesetogodišnjak koji je preminuo prirodnom smrću nakon duge bolesti.

Kaj Gotšalk, potpredsednik AfD-a u pokrajini, rekao je u podkastu da nema razloga da se ove smrti posmatraju kao bilo šta drugo osim slučajnosti.

Ipak, dodao je da je planirano da se slučajevi ispitaju, ali "bez ulaženja u teorije zavere".

Severna Rajna-Vestfalija je treća po veličini pokrajina u Nemačkoj, sa populacijom većom od 18 miliona ljudi.

Na lokalnim izborima učestvuje više od 20.000 kandidata.

(Euronjuz)