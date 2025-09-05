Svet

PRIPREME NEMAČKOG KANCELARA: Merc očekuje Trampov šou

05. 09. 2025. u 17:36

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc rekao je da se pažljivo pripremio za posetu Vašingtonu u junu i da očekuje „šou“ od predsednika SAD Donalda Trampa.

Foto Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

- Veoma pažljivo sam se pripremio za ovaj sastanak, na primer, gledao sam video-snimke onih koji su bili tamo pre mene... - rekao je Merc u intervjuu za Jutjub kanal stranke Hrišćansko-demokratska unija.

Merc je napomenuo da je sebi unapred rekao da će ovo biti Trampov „šou“.

Merc je ranije priznao da Evropa nema dovoljan uticaj na Rusiju.

