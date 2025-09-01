Svet

HITAN SASTANAK SAVETA NATO: Ovo je bila tema

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 09. 2025. u 21:03

U SEDIŠTU NATO-a u Briselu danas je održan vanredni sastanak saveta NATO - Ukrajina, koji je sazvan na zahtev ukrajinske strane u vezi sa nedavnim masovnim ruskim granatiranjem civilnih meta u toj zemlji, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine.

ХИТАН САСТАНАК САВЕТА НАТО: Ово је била тема

NATO media

U saopštenju se navodi da su zamenici ukrajinskih ministara odbrane i unutrašnjih poslova Sergej Bojev i Oleksij Sergejev, koji su virtuelno učestvovali na sastanku, detaljno informisali saveznike o trenutnoj bezbednosnoj situaciji, proceni trenutne taktike Rusije i njenim daljim planovima, prenosi Ukrinform.

Bojev je naglasio da Rusija značajno povećava proizvodnju oružja, uključujući krstareće rakete, dronove i artiljeriju, kao i da Severna Koreja i Iran nastavljaju da pružaju značajnu pomoć Rusiji.

-Ukrajinska strana je pozvala države članice NATO-a da pruže Ukrajini neophodnu pomoć u jačanju protivvazdušne odbrane, posebno sistema “Patriot” i raketa za njih. Posebno je naglašena potreba za raketama dugog dometa, navodi se u saopštenju ukrajinskog Ministarstvo spoljnih poslova.

Dodaje se da su predstavnici NATO-a tokom sastanka oštro osudili masovno rusko granatiranje ukrajinskih gradova, civilnih objekata i građana, ističući da takve akcije Rusije pokazuju nedostatak posvećenosti miru.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BITCOIN PADA NA 109.000$, ALI ANALITIČAR CILJA 200.000$ U „UPTOBERU“ – BITCOIN HYPER DOSTIŽE 12 MILIONA $ U ICO-U

BITCOIN PADA NA 109.000$, ALI ANALITIČAR CILjA 200.000$ U „UPTOBERU“ – BITCOIN HYPER DOSTIŽE 12 MILIONA $ U ICO-U