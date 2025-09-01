HITAN SASTANAK SAVETA NATO: Ovo je bila tema
U SEDIŠTU NATO-a u Briselu danas je održan vanredni sastanak saveta NATO - Ukrajina, koji je sazvan na zahtev ukrajinske strane u vezi sa nedavnim masovnim ruskim granatiranjem civilnih meta u toj zemlji, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine.
U saopštenju se navodi da su zamenici ukrajinskih ministara odbrane i unutrašnjih poslova Sergej Bojev i Oleksij Sergejev, koji su virtuelno učestvovali na sastanku, detaljno informisali saveznike o trenutnoj bezbednosnoj situaciji, proceni trenutne taktike Rusije i njenim daljim planovima, prenosi Ukrinform.
Bojev je naglasio da Rusija značajno povećava proizvodnju oružja, uključujući krstareće rakete, dronove i artiljeriju, kao i da Severna Koreja i Iran nastavljaju da pružaju značajnu pomoć Rusiji.
-Ukrajinska strana je pozvala države članice NATO-a da pruže Ukrajini neophodnu pomoć u jačanju protivvazdušne odbrane, posebno sistema “Patriot” i raketa za njih. Posebno je naglašena potreba za raketama dugog dometa, navodi se u saopštenju ukrajinskog Ministarstvo spoljnih poslova.
Dodaje se da su predstavnici NATO-a tokom sastanka oštro osudili masovno rusko granatiranje ukrajinskih gradova, civilnih objekata i građana, ističući da takve akcije Rusije pokazuju nedostatak posvećenosti miru.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
AMERIČKI MEDIJI: SAD su najavile stvaranje grupe za bezbednosne garancije za Ukrajinu
19. 08. 2025. u 18:45
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)