KINA I RUSIJA: Podržale Iran u odbacivanju pokušaja za uvođenje sankcija

STALNE članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Kina i Rusija podržale su u zajedničkom pismu Iran u odbacivanju pokušaja evropskih zemalja da ponovo uvedu sankcije UN Teheranu, koje su ublažene pre deset godina u skladu sa tada postignutim nuklearnim sporazumom, prenosi danas Rojters.

Unsplash

U pismu koje su potpisali kineski, ruski i iranski ministri spoljnih poslova navodi se da je potez Velike Britanije, Francuske i Nemačke da se automatski vrate sankcije Iranu, u skladu sa takozvanim mehanizmom vraćnja, "pravno i proceduralno pogrešan".

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči, koji je na platformi X objavio zajedničko pismo, je kazao da kurs koji su preduzele Velika Britanija, Francuska i Nemačka "zloupotrebljava autoritet i funkcije Saveta bezbednosti UN".

-Naše zajedničko pismo sa mojim kolegama, ministrima spoljnih poslova Kine i Rusije, potpisano u Tjenđinu, odražava čvrst stav da je evropski pokušaj da se pozove na povratak pravno neosnovan i politički destruktivan, rekao je Arakči.

Kina i Rusija su potpisnice iranskog nuklearnog sporazuma iz 2015. godine sa svetskim silama, zajedno sa tri evropske zemlje, koje su poznate kao E3.

Američki predsednik Donald Tramp povukao je Sjedinjene Američke Države iz sporazuma tokom svog prvog mandata 2018. godine, dok su tri evropske zemlje prošle nedelje pokrenule "mehanizam vraćanja", navodeći da Iran krši sporazum koji je obezbedio oslobađanje te zemlje od međunarodnih finansijskih sankcija, u zamenu za ograničenja iranskog nuklearnog programa.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori