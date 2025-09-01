RAZGOVOR U KINI: Putin se sastao sa iranskim predsednikom
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin sastao se sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Kini.
Putin je tokom sastanka napomenuo da su Rusija i Iran u stalnom kontaktu po različitim međunarodnim pitanjima, uključujući i situaciju oko iranskog nuklearnog programa.
„Želeo bih posebno da istaknem naše prijateljske odnose, posebnu prirodu naših višestranih rusko-iranskih veza“, rekao je Putin na početku sastanka.
On je primetio da obim međusobne trgovine između Rusije i Irana raste.
„Do kraja 2024. godine porastao je za 13 odsto, a u prvoj polovini ove godine povećan je za još 11,4 odsto“, istakao je Putin.
Ruski lider takođe je predsednika Irana zamolio da prenese pozdrave vrhovnom vođi te zemlje, Aliju Hamneiju.
Sa svoje strane, iranski predsednik rekao je da će uložiti sve napore da se uklone sve prepreke za sprovođenje sporazuma postignutih između Moskve i Teherana.
„Lično sam preuzeo kontrolu nad sprovođenjem svih sporazuma postignutih između naših strana i, naravno, uložiću maksimalne napore da se otklone sve prepreke na ovom putu“, naglasio je Pezeškijan.
