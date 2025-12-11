RUSIJA ŽELI TRAJNI I ODRŽIV MIR: Lavrov sve karte bacio na sto - "Glavna svrha takvih akcija..."
RUSIJA insistira na paketu sporazuma za trajni i održivi mir u Ukrajini sa bezbednosnim garancijama za sve strane, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
- Insistiramo da se postigne paket sporazuma za snažan, održiv, dugoročan mir sa bezbednosnim garancijama za sve uključene zemlje. I naši pregovori sa predsednikom SAD (Donaldom Trampom) i njegovim timom posvećeni su upravo tome, pronalaženju dugoročnog rešenja za rešavanje osnovnih uzroka ove krize - rekao je on na ambasadorskom okruglom stolu posvećenom rešavanju situacije oko Ukrajine, prenose RIA Novosti.
Prema njegovim rečima, trenutno postoji mnogo spekulacija, izmišljotina i laži oko rešavanja ukrjainskog sukoba.
- Glavna svrha takvih akcija... jeste da se oteža potraga za pregovaračkim rešenjem i produži sukob, uključujući i igranje protiv inicijativa Sjedinjenih Američkih Država i predsednika (Donalda) Trampa, koje su istinski usmerene na pronalaženje rešenja koja će pomoći u otklanjanju korenitih uzroka ukrajinske krize - naglasio je Lavrov.
Kako je istakao, niko u Evropi uopšte ne govori o tome da moraju da budu rešeni uzroci ukrajinske krize - oni žele samo primirje i predah.
- Zapadna Evropa, što se vidi i iz izjave zvaničnog predstavnika nemačke vlade, razmišlja samo o tome da se obustavi vatra, uzme predah i ponovo pripremi (predsednika Ukrajine Volodimira) Zelenskog i njegov režim za rat protiv Ruske Federacije - objasnio je Lavrov, prenosi Sputnjik.
Prema njegovim rečima, treba odati priznanje sadašnjem američkom lideru - nakon povratka u Belu kuću zaista se ozbiljno pozabavio ovim pitanjem.
- Po našoj oceni, iskreno nastoji da doprinese prevazilaženju ukrajinskog konflikta političko-diplomatskim metodama - dodao je Lavrov.
Kijevski režim je, kako je naglasio, zaglibljen u korupciji i pretvorio se u organizovanu kriminalnu grupu.
Prošle nedelje, Putin je u Kremlju primio specijalnog predsedničkog izaslanika SAD Stiva Vitkofa i Trampovog zeta Džareda Kušnera. Dve strane su provele oko pet sati razgovarajući o suštini američke mirovne inicijative, ali kompromis još nije postignut.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Vučić na samitu Ukrajina - Jugoistočna Evropa
Preporučujemo
"VODIMO PREGOVORE O UKRAJINI SAMO SA SAD" Kremlj: Za nas najvažniji mirovni napori Trampa
28. 11. 2025. u 16:40
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)