RUSIJA insistira na paketu sporazuma za trajni i održivi mir u Ukrajini sa bezbednosnim garancijama za sve strane, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

- Insistiramo da se postigne paket sporazuma za snažan, održiv, dugoročan mir sa bezbednosnim garancijama za sve uključene zemlje. I naši pregovori sa predsednikom SAD (Donaldom Trampom) i njegovim timom posvećeni su upravo tome, pronalaženju dugoročnog rešenja za rešavanje osnovnih uzroka ove krize - rekao je on na ambasadorskom okruglom stolu posvećenom rešavanju situacije oko Ukrajine, prenose RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, trenutno postoji mnogo spekulacija, izmišljotina i laži oko rešavanja ukrjainskog sukoba.

- Glavna svrha takvih akcija... jeste da se oteža potraga za pregovaračkim rešenjem i produži sukob, uključujući i igranje protiv inicijativa Sjedinjenih Američkih Država i predsednika (Donalda) Trampa, koje su istinski usmerene na pronalaženje rešenja koja će pomoći u otklanjanju korenitih uzroka ukrajinske krize - naglasio je Lavrov.

Kako je istakao, niko u Evropi uopšte ne govori o tome da moraju da budu rešeni uzroci ukrajinske krize - oni žele samo primirje i predah.

- Zapadna Evropa, što se vidi i iz izjave zvaničnog predstavnika nemačke vlade, razmišlja samo o tome da se obustavi vatra, uzme predah i ponovo pripremi (predsednika Ukrajine Volodimira) Zelenskog i njegov režim za rat protiv Ruske Federacije - objasnio je Lavrov, prenosi Sputnjik.

Prema njegovim rečima, treba odati priznanje sadašnjem američkom lideru - nakon povratka u Belu kuću zaista se ozbiljno pozabavio ovim pitanjem.

- Po našoj oceni, iskreno nastoji da doprinese prevazilaženju ukrajinskog konflikta političko-diplomatskim metodama - dodao je Lavrov.

Kijevski režim je, kako je naglasio, zaglibljen u korupciji i pretvorio se u organizovanu kriminalnu grupu.

Prošle nedelje, Putin je u Kremlju primio specijalnog predsedničkog izaslanika SAD Stiva Vitkofa i Trampovog zeta Džareda Kušnera. Dve strane su provele oko pet sati razgovarajući o suštini američke mirovne inicijative, ali kompromis još nije postignut.

