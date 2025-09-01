Svet

EROL MASK: "Zelenski je korumpirani direktor, Putin je izuzetan državnik"

В.Н.

01. 09. 2025. u 13:58

EROL Mask, otac američkog milijardera Ilona Maska izjavio je da je ruski lider Vladimir Putin "izuzetan državnik koji je uspeo da očuva jedinstvo Rusije", dok je ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog nazvao "korumpiranim diktatorom".

ЕРОЛ МАСК: Зеленски је корумпирани директор, Путин је изузетан државник

foto: Tviter

U intervjuu za španski list El Mundo Mask stariji je naveo da je nakon posete Moskvi, gde je, kako kaže, proveo ceo dan sa ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom, izrazio snažnu podršku ruskom režimu.

- Putin je uspeo da očuva jedinstvo ogromne, kompleksne zemlje. To ne može da postigne diktator. To postiže lider sa vizijom - rekao je.

Ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog nazvao je "korumpiranim diktatorom" uz tvrdnju da je Ukrajina odgovorna za "genocid nad rusofonim stanovništvom u Donbasu".

Foto: Profimedia

- Zelenski je autoritarac koji gura zemlju u rat dok glumi demokratu. Njegova vlast je personalizovana, represivna i potpuno zavisna od američkog novca - rekao je Mask.

Dodao je i da mu je Ilon savetovao da ne ide u Moskvu, kao i jedna evropska kraljevska porodica, ali da je ipak otišao jer, kako kaže, "voli da vidi stvari svojim očima".

- Moskva je dragulj. Sve je čisto, uredno. Potpuno je bezbedno. To je savršen grad. A Ruskinje su neverovatne. Sve bi mogle da budu modeli. Zajedno sa Srpkinjama, one su najlepše žene na svetu - ocenio je Erol Mask. ​

(Tanjug)

