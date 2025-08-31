SITUACIJA SE POGORŠAVA, BROJ ŽRTAVA RASTE Oglasio se SZO: Proglašena epidemija kolere u 31 zemlji
SVETSKA zdravstvena organizacija (SZO) je upozorila da se epidemija kolere u 31 zemlji pogoršava, da je broj žrtava ove bolesti u porastu i da je do sada od kolere umrlo 4.738 ljudi.
SZO je ukazuje da se slučajevi kolere šire globalno i da stopa smrtnosti raste.
- S obzirom na obim i međusobno povezanu prirodu epidemija, rizik od daljeg širenja unutar zemalja i između njih je veoma visok - navodi se u izveštaju SZO.
Najveća žarišta kolere trenutno su, kako SZO navodi, Čad, Kongo, Sudan i Nigerija.
Kao glavni uzroci širenja epidemije kolere navode se oružani sukobi, siromaštvo i neadekvatna infrastruktura i ističe da je rizik posebno visok u ruralnim područjima i područjima pogođenim poplavama.
Kolera je zarazna crevna infekcija koju izaziva bakterija Vibrio cholerae, posebno rasprostranjena u područjima sa lošom higijenom i obično se prenosi kontaminiranom vodom i hranom.
