TRAMP PORUČIO: SAD će podržati Ukrajinu, želim da se taj rat završi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da još nije razgovarao o konkretnim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, ali da će Sjedinjene Američke Države podržati tu zemlju.
Govoreći o ratu u Ukrajini, Tramp je novinarima rekao da želi da se taj rat završi, prenosi Rojters.
On je kazao da je o tome razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, kao i da Putin ne radi na sastanku sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, jer ga ne voli.
Tramp je kazao da je sa Putinom razgovarao i o nuklearnom naoružanju.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Srpski "kamov" već četvri dan gasi požare u Crnoj Gori
Preporučujemo
"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije otputovala je danas iz Beograda za Rigu gde će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.
25. 08. 2025. u 15:30
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
Komentari (0)