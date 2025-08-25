TRAMP PORUČIO: SAD će podržati Ukrajinu, želim da se taj rat završi

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da još nije razgovarao o konkretnim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, ali da će Sjedinjene Američke Države podržati tu zemlju.

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Govoreći o ratu u Ukrajini, Tramp je novinarima rekao da želi da se taj rat završi, prenosi Rojters.

On je kazao da je o tome razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, kao i da Putin ne radi na sastanku sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, jer ga ne voli.

Tramp je kazao da je sa Putinom razgovarao i o nuklearnom naoružanju.

(Tanjug)

