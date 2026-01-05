ŠOK ODLUKA U BERLINU: Merc smenio šefa kabineta

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc smenio je šefa svog kabineta Jakoba Šrota, a njegovu dužnost preuzeće bivši upravni direktor vladajuće partije CDU Filip Birkenmajer, saopštio je vladin portparol.

Foto: Profimedia

Merc je zahvalio Šrotu na dosadašnjoj saradnji i podršci u radu nove vlade, preneo je Špigel.

Kako je list naveo, imenovanje novog šefa kabineta usledilo je nakon što je Merc proveo manje od godinu dana na čelu vlade.

Kancelar je takođe zahvalio Šrotu na njegovom radu u vezi sa novim Savetom za nacionalnu bezbednost u čijem formiranju je odigrao ključnu ulogu.

Kako navodi Špigel, razlozi za promenu šefa kabineta u početku nisu bili jasni, ali već neko vreme je postojalo nezadovoljstvo Šrotom unutar CDU-a.

Prema rečima nekih poslanika, 35-godišnjem Šrotu je nedostajao osećaj za stranku i organizaciju posla, a njegova stručnost prvenstveno je vezana sa sferu spoljne politike.



Od jula 2024. godine obavljao je funkciju federalnog generalnog direktora CDU-a.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: