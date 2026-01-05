ŠOK ODLUKA U BERLINU: Merc smenio šefa kabineta
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc smenio je šefa svog kabineta Jakoba Šrota, a njegovu dužnost preuzeće bivši upravni direktor vladajuće partije CDU Filip Birkenmajer, saopštio je vladin portparol.
Merc je zahvalio Šrotu na dosadašnjoj saradnji i podršci u radu nove vlade, preneo je Špigel.
Kako je list naveo, imenovanje novog šefa kabineta usledilo je nakon što je Merc proveo manje od godinu dana na čelu vlade.
Kancelar je takođe zahvalio Šrotu na njegovom radu u vezi sa novim Savetom za nacionalnu bezbednost u čijem formiranju je odigrao ključnu ulogu.
Kako navodi Špigel, razlozi za promenu šefa kabineta u početku nisu bili jasni, ali već neko vreme je postojalo nezadovoljstvo Šrotom unutar CDU-a.
Prema rečima nekih poslanika, 35-godišnjem Šrotu je nedostajao osećaj za stranku i organizaciju posla, a njegova stručnost prvenstveno je vezana sa sferu spoljne politike.
Od jula 2024. godine obavljao je funkciju federalnog generalnog direktora CDU-a.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
Nova godina u Berlinu nosi nove nemire!
02. 01. 2026. u 18:27
SPEKTAKULARNA PLjAČKA BANKE: Lopovi ispraznili 3.000 sefova
02. 01. 2026. u 18:20
OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.
05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)