Svet

ŠOK ODLUKA U BERLINU: Merc smenio šefa kabineta

В.Н.

05. 01. 2026. u 18:08

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc smenio je šefa svog kabineta Jakoba Šrota, a njegovu dužnost preuzeće bivši upravni direktor vladajuće partije CDU Filip Birkenmajer, saopštio je vladin portparol.

ШОК ОДЛУКА У БЕРЛИНУ: Мерц сменио шефа кабинета

Foto: Profimedia

Merc je zahvalio Šrotu na dosadašnjoj saradnji i podršci u radu nove vlade, preneo je Špigel.

Kako je list naveo, imenovanje novog šefa kabineta usledilo je nakon što je Merc proveo manje od godinu dana na čelu vlade.

Kancelar je takođe zahvalio Šrotu na njegovom radu u vezi sa novim Savetom za nacionalnu bezbednost u čijem formiranju je odigrao ključnu ulogu.

Kako navodi Špigel, razlozi za promenu šefa kabineta u početku nisu bili jasni, ali već neko vreme je postojalo nezadovoljstvo Šrotom unutar CDU-a. 

Prema rečima nekih poslanika, 35-godišnjem Šrotu je nedostajao osećaj za stranku i organizaciju posla, a njegova stručnost prvenstveno je vezana sa sferu spoljne politike. 

Mercov novi šef kabineta ima dugogodišnje iskustvo u vladi, parlamentarnim grupama i stranci, i izuzetno je dobro povezan u berlinskim političkim krugovima, preneo je list. 
Od jula 2024. godine obavljao je funkciju federalnog generalnog direktora CDU-a.
 

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
Svet

0 21

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike

SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.

05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRABRI MADURO AMERIKANCIMA SASUO ISTINU U LICE: Ja sam pošten čovek, predsednik svoje zemlje (VIDEO)

HRABRI MADURO AMERIKANCIMA SASUO ISTINU U LICE: Ja sam pošten čovek, predsednik svoje zemlje (VIDEO)