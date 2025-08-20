"NEĆEMO SLATI VOJSKU" Šamar Ukrajini iz moćne evropske zemlje
PORTPAROL vlade Grčke Pavlos Marinakis izjavio je danas da trenutno ne postoji mogućnost, niti plan, za slanje mirovnih vojnih snaga iz Grčke u Ukrajinu, u okviru bezbednosnih garancija.
- Bićemo ovde, kao i druge države, da jasno odgovorimo kako ćemo pomoći u takvoj stvari, ali ne trupama - rekao je Marinakis za grčku televiziju SKAI. Kako je naveo, važno je naglasiti potrebu za trenutnim prekidom vatre.
- Važno je i moramo videti u tom procesu da je volja i SAD i EU i naše zemlje garancija bezbednosti. Nikada ne smemo zaboraviti ovo. Grčka je suverena država koja pre svega poštuje međunarodno pravo i ni pod kojim okolnostima neće ublažiti svoj stav o kršenju granica - naveo je portparol grčke vlade.
Marinakis je rekao da je primetio da pojedini u Grčkoj dovode u pitanje odluku Atine da zauzme stav u korist Ukrajine.
- Dovođenje toga u pitanje je štetno za nacionalne interese. Postoje ljudi koji žele da napravimo razliku između invazija. Ne možete osuditi invaziju na Kipar i reći "nije važno, hajde da zažmurimo" na još jednu invaziju - istakao je Marinakis.
(Tanjug)
