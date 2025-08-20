Svet

"NEĆEMO SLATI VOJSKU" Šamar Ukrajini iz moćne evropske zemlje

20. 08. 2025. u 13:49

PORTPAROL vlade Grčke Pavlos Marinakis izjavio je danas da trenutno ne postoji mogućnost, niti plan, za slanje mirovnih vojnih snaga iz Grčke u Ukrajinu, u okviru bezbednosnih garancija.

- Bićemo ovde, kao i druge države, da jasno odgovorimo kako ćemo pomoći u takvoj stvari, ali ne trupama - rekao je Marinakis za grčku televiziju SKAI. Kako je naveo, važno je naglasiti potrebu za trenutnim prekidom vatre.

- Važno je i moramo videti u tom procesu da je volja i SAD i EU i naše zemlje garancija bezbednosti. Nikada ne smemo zaboraviti ovo. Grčka je suverena država koja pre svega poštuje međunarodno pravo i ni pod kojim okolnostima neće ublažiti svoj stav o kršenju granica - naveo je portparol grčke vlade.

Marinakis je rekao da je primetio da pojedini u Grčkoj dovode u pitanje odluku Atine da zauzme stav u korist Ukrajine.

- Dovođenje toga u pitanje je štetno za nacionalne interese. Postoje ljudi koji žele da napravimo razliku između invazija. Ne možete osuditi invaziju na Kipar i reći "nije važno, hajde da zažmurimo" na još jednu invaziju - istakao je Marinakis.

(Tanjug)

