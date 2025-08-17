Svet

ŠAMAR ZA ZELENSKOG I EU Tramp se složio: Kijev treba da se odrekne dela teritorije u korist Rusije

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 08. 2025. u 18:34

AMERIČKI predsednik Donald Tramp složio se da bi Ukrajina trebalo da se odrekne dela svoje teritorije u korist Rusije.

ШАМАР ЗА ЗЕЛЕНСКОГ И ЕУ Трамп се сложио: Кијев треба да се одрекне дела територије у корист Русије

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Tramp je repostovao objavu svog pristalice na društvenoj mreži Istina (Truth Social).

-Ukrajina mora biti spremna da ustupi deo teritorije Rusiji. Što duže traje rat, više zemlje će izgubiti!, navodi se u objavi koju je objavio pristalica predsednika.

Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 40

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DARKO MILIČIĆ ULETEO NA TEREN ZBOG SINA: Jedva došao sebi zbog onoga što je Lazar uradio - i on, i žena Zorana (FOTO/VIDEO)

DARKO MILIČIĆ ULETEO NA TEREN ZBOG SINA: Jedva došao sebi zbog onoga što je Lazar uradio - i on, i žena Zorana (FOTO/VIDEO)