ŠAMAR ZA ZELENSKOG I EU Tramp se složio: Kijev treba da se odrekne dela teritorije u korist Rusije
AMERIČKI predsednik Donald Tramp složio se da bi Ukrajina trebalo da se odrekne dela svoje teritorije u korist Rusije.
Tramp je repostovao objavu svog pristalice na društvenoj mreži Istina (Truth Social).
-Ukrajina mora biti spremna da ustupi deo teritorije Rusiji. Što duže traje rat, više zemlje će izgubiti!, navodi se u objavi koju je objavio pristalica predsednika.
Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.
sputnikportal.rs
