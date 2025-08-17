ŠAMAR ZA ZELENSKOG I EU Tramp se složio: Kijev treba da se odrekne dela teritorije u korist Rusije

AMERIČKI predsednik Donald Tramp složio se da bi Ukrajina trebalo da se odrekne dela svoje teritorije u korist Rusije.

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Tramp je repostovao objavu svog pristalice na društvenoj mreži Istina (Truth Social).

-Ukrajina mora biti spremna da ustupi deo teritorije Rusiji. Što duže traje rat, više zemlje će izgubiti!, navodi se u objavi koju je objavio pristalica predsednika.

Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.

sputnikportal.rs

