POGLEDAJTE - OČI U OČI: „AURUS” i F-22 (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 08. 2025. u 21:13

RUSKI predsednički automobili „Aurus” iz kolone visokih zvaničnika stigli su na aerodrom u Enkoridžu, na Aljasci - u pozadini su američki lovci F-22 „raptor”.

ПОГЛЕДАЈТЕ - ОЧИ У ОЧИ: „АУРУС” и Ф-22 (ВИДЕО)

Foto: Profimedia

Putin će se kretati po Aljasci u Aurusu, sa moskovskim registarskim tablicama.

