RAZGOVARALI TRAMP I LUKAŠENKO
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko i američki lider Donald Tramp razgovarali su telefonom, saopštio je Telegram kanal blizak lideru Belorusije „Pul Prvog“.
„Lukašenko i Tramp su razgovarali telefonom“, navodi se u saopštenju.
Detalji razgovora nisu navedeni.
Američki predsednik je saopštio da je tema razgovora sa Beloruskim kolegom bilo oslobođenje 1300 zatvorenika.
Predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp sastaće se danas na Aljasci. Glavne teme pregovora - pitanje Ukrajine i normalizacija odnosa Moskve i Vašingtona. Sastanak počinje u 21.00 po srednjoevropskom vremenu.
Kako je najavljeno, prvo će Putin i Tramp razgovarati u četiri oka, zatim će se sastanak nastaviti u okviru radnog doručka na kojem će učestvovati i delegacije Rusije i SAD.
U sastavu ruske delegacije su ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik predsednika Jurij Ušakov, ministar odbrane Andrej Belousov, ministar finansija Anton Siluanov i specijalni predstavnik predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.
Posle sastanaka je predviđena zajednička konferencija za novinare, a ruska delegacija planira da odmah potom napusti Aljasku. Inače, kako bi uopšte bio omogućen sastanak na teritoriji SAD, Vašington je suspendovao niz anti-ruskih sankcija.
sputnikportal.rs
