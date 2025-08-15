RAZGOVARALI TRAMP I LUKAŠENKO

BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko i američki lider Donald Tramp razgovarali su telefonom, saopštio je Telegram kanal blizak lideru Belorusije „Pul Prvog“.

Foto: Profimedia

„Lukašenko i Tramp su razgovarali telefonom“, navodi se u saopštenju.

Detalji razgovora nisu navedeni.

Američki predsednik je saopštio da je tema razgovora sa Beloruskim kolegom bilo oslobođenje 1300 zatvorenika.

Predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp sastaće se danas na Aljasci. Glavne teme pregovora - pitanje Ukrajine i normalizacija odnosa Moskve i Vašingtona. Sastanak počinje u 21.00 po srednjoevropskom vremenu.

Kako je najavljeno, prvo će Putin i Tramp razgovarati u četiri oka, zatim će se sastanak nastaviti u okviru radnog doručka na kojem će učestvovati i delegacije Rusije i SAD.

U sastavu ruske delegacije su ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik predsednika Jurij Ušakov, ministar odbrane Andrej Belousov, ministar finansija Anton Siluanov i specijalni predstavnik predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

Posle sastanaka je predviđena zajednička konferencija za novinare, a ruska delegacija planira da odmah potom napusti Aljasku. Inače, kako bi uopšte bio omogućen sastanak na teritoriji SAD, Vašington je suspendovao niz anti-ruskih sankcija.

sputnikportal.rs

