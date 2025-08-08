LUKAŠENKO PRELOMIO: Evo da li će se ponovo kandidovati za predsednika

NE planiram da se kandidujem za novi predsednički mandat, izjavio je predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.

Foto: Profimedia/Ilustracija

„Ne, ne planiram to sada, više to ne planiram“, rekao je Lukašenko u intervjuu američkom časopisu „Tajm“, objavljenom na TV kanalu „Prvi informativni“.

Istovremeno, predsednik je priznao da bi sledeći šef države mogao biti osoba koja će voditi malo drugačiju politiku.

Ali Lukašenko je naglasio da će njegov naslednik, u ovom slučaju, morati da ubedi društvo u potrebu za promenama, kao i da evolutivno razvija zemlju, ne dozvoljavajući „revolucionarni slom“.

Lukašenko je napomenuo da je mlađi od američkog lidera Donalda Trampa i da je takođe u dobroj fizičkoj formi.

„Pokušaću da budem jači od Trampa“, primetio je beloruski predsednik.

Beloruski lider je naglasio da njegov mlađi sin Nikolaj neće biti njegov naslednik.

Lukašenku je ovo sedmi mandat na čelu države.

(Sputnjik)