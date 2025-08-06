MORATORIJUM "UMRO" RANIJE: Tramp još u prvom mandatu izašao iz dogovora o projektilima malog i srednjeg dometa

SAOPŠTENjE Ministarstva spoljnih poslova Rusije da su prestali uslovi za moratorijum na proizvodnju i razmeštanje raketa malog i srednjeg dometa, ponegde je doživljeno kao senzacija i nova opasnost, iako je moratorijum već bio mrtav.

Foto Vikipedija

Američki predsednik Donald Tramp je, još u prvom mandatu, u februaru 2019, izašao iz tog međunarodnog dogovora optužujući Rusiju da ga ne poštuje.

Razlog što su Rusi i javno saopštili da za njih više ne važi moratorijum je, kako je rečeno u Moskvi, "antiruska politika zemalja NATO". Drugi čovek Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev, kazao je da "je to nova realnost". U Moskvi ocenjuju da "kolektivni zapad, u rejonima blizu ruskih granica, povećava destabilizujući raketni potencijal".

Za Amerikance to nije neočekivano, ali su oni smatrali da će Rusi jačati svoje raketne položaje ka Evropi, a ne ka Istoku.

Tramp je izašao prvi iz Dogovora o raketama malog i srednjeg dometa u svom prvom predsedničkom mandatu, zato što su na osnovu satelitskih snimaka 2014. godine zaključili da Rusi ispituju na poligonu Kapustin Jar novu krilatu raketu dometa većeg od 500 kilometara. Na drugoj strani, Rusi su upozoravali da se rakete "egis" u Rumuniji i Poljskoj lako mogu pretvoriti od presretača u ofanzivno oružje, jer se lansiraju kao i rakete "tomahavk". Rusi su, posle Trampove odluke, samostalno i dobrovoljno uveli svoj moratorijum koji su sada, 4. avgusta, i poništili.

Kasnije su Rusi napravili "iskander", dometa do 500 kilometara. Konstruktori su mu potom povećali i domet. Njegova razorna moć vidi se u ratu u Ukrajini. On može da nosi i atomsku glavu. Glavna opasnost su ipak rakete dometa 2.500 kilometara sa kojima mogu da gađaju sve evropske prestonice. Radi se o hipersoničnoj raketi protiv koje ne može nijedan PVO.

U Evropi, Ukrajina koristi zapadne rakete sa kojima gađa rusku teritoriju. Na istoku se naoružavaju američke baze na Filipinima i u Australiji. Nove američke rakete "tajfun" mogu da lete 2.500 kilomatara. U Japanu su se integrisali sa američkim PVO i njihovi presretači, kao i oni u Južnoj Koreji, mogu biti ofanzivno oružje. Ruske rakete malog i srednjeg dometa mogle bi da se pojave u Kalinjingradu, na Dalekom istoku, u Habarovskom kraju i Vladivostoku. Radi se o "iskanderima" i hipersoničnim "cirkonima".

Sećanje na Gorbačova i Regana

U DECEMBRU 1987. predsednici Mihail Gorbačov i Ronald Regan potpisali su dogovor o zabrani raketa srednjeg i malog dometa. On je stupio na snagu 1. juna 1988. Radi se o zabrani raketa dometa do hiljadu kilometara kao srednjeg dometa, do tri hiljade kilometara. Sovjeti i Amerikanci su tada odlučili da unište skoro 2.700 raketa.

Sovjetski generali su dugo žalili za svojim raketama "pionir", po klasifikaciji NATO "SS-20", a Amerikanci za "peršingom-2", koji je mogao da doleti do Urala za osam minuta.