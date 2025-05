DIPLOMATSKI UDAR: Poljska gasi ruski konzulat u Krakovu, Moskva preti kontramerama

POLjSKO Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da ruski Generalni konzulat u Krakovu treba da bude zatvoren do 30. juna, rekao je novinarima Andrej Ordaš, savetnik ruske ambasade u Varšavi, izlazeći iz zgrade poljskog ministarstva, gde mu je uručena nota o zatvaranju ruskog konzulata u Krakovu.

Foto: Profimedia

- Dobili smo notu od poljskog Ministarstva spoljnih poslova. Zatraženo je da zatvorimo naš konzulat do 30. juna ove godine - rekao je Ordaš.

Prema njegovim rečima, odgovor Moskve na zatvaranje Generalnog konzulata Rusije u Krakovu, najverovatnije će podrazumevati zatvaranje jednog od poljskih konzulata u Rusiji.



On je, odgovarajući na pitanje da li će odgovor Moskve uključivati zatvaranje jednog od poljskih konzulata u Rusiji, on je odgovorio: „trenutno to ne mogu da kažem, ali najverovatnije će biti tako“.

Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova, izjavila je za Sputnjik da će uskoro uslediti adekvatan odgovor na ove korake. Ona je postupke vlasti u Varšavi ocenila kao namerno urušavanje odnosa sa Rusijom.

Prethodno, poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski odlučio je da poništi dozvolu za rad ruskog generalnog konzulata u Krakovu.

Sikorski je ovaj korak objasnio postojanjem dokaza da su navodno „ruske specijalne službe počinile krivično delo sabotaže nad tržnim centrom u ulici Mariviljska“.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO - Džordž Galovej na Paradi u Moskvi