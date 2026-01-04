TIP ostali sportovi

ODBOJKAŠKI TIKET: Predlozi iz italijanskog prvenstva

ТИП редакција

04. 01. 2026. u 12:30

DANAS je na programu nekoliko veoma zanimljivih odbojkaških utakmica u najačoj ligi sveta, pa je naša redakcija odlučila da vam sastavi tiket napravljen od istih.

ОДБОЈКАШКИ ТИКЕТ: Предлози из италијанског првенства

Foto: Profimedia

Odbojka

16.00 Peruđa - Milano ukupno poena prvi set +45,5 (1,70)

17.00 Padova - Milano ukupno poena +179,5 (1,85)
18.00 Grotacolina - Ćisterna 2 (1,82)

Ukupna kvota: 5,72

