ODBOJKAŠKI TIKET: Predlozi iz italijanskog prvenstva
DANAS je na programu nekoliko veoma zanimljivih odbojkaških utakmica u najačoj ligi sveta, pa je naša redakcija odlučila da vam sastavi tiket napravljen od istih.
16.00 Peruđa - Milano ukupno poena prvi set +45,5 (1,70)
18.00 Grotacolina - Ćisterna 2 (1,82)
Ukupna kvota: 5,72
