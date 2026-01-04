"ONO ŠTO JE UČINJENO VENECUELI MOŽE BITI UČINJENO BILO KOME" Oglasila se Rodrigez: U ovoj zemlji postoji samo jedan predsednik

NAKON hvatanja predsednika Nikolasa Madura tokom američke vojne operacije u Venecueli, komanda nad ovom južnoameričkom zemljom prešla je u ruke izvršne potpredsednice Delsi Rodrigez.

Foto: Pedro MATTEY / AFP / Profimedia

To je ono što predviđa ustav Venecuele u različitim scenarijima odsustva predsednika. Prema članovima 233 i 234, bilo da je odsustvo privremeno ili apsolutno, potpredsednik preuzima predsedničke dužnosti.

Rodrigez, koja je takođe ministarka finansija i nafte, stupila je na dužnost u subotu popodne. Nekoliko sati nakon hvatanja Madura i njegove supruge Silije Flores, ona je predsedavala sednicom Saveta za nacionalnu odbranu, okružena drugim ministrima i visokim zvaničnicima, zahtevajući njihovo "hitno oslobađanje" i osuđujući američku vojnu operaciju.

"Ono što je učinjeno Venecueli može biti učinjeno bilo kome"

Stojeći ispred zastave Venecuele, Rodrigez je izjavila da operacija izvedena rano ujutru predstavlja drastično kršenje međunarodnog prava i suvereniteta Venecuele. Dodala je da Venecuelanci moraju odbaciti ovu akciju, a vlade širom Latinske Amerike je osuditi.

- Pozivamo narode velike otadžbine da ostanu ujedinjeni, jer ono što je učinjeno Venecueli može biti učinjeno bilo kome. Ta brutalna upotreba sile da se savije volja naroda može se sprovesti protiv bilo koje zemlje - rekla je ona Savetu u obraćanju koje je prenosila državna televizija VTV.

Rodrigez uživa predsednikovo "puno poverenje"

Rodrigez (56) je iz Karakasa i studirala je pravo na Centralnom univerzitetu Venecuele. Više od dve decenije provela je kao jedna od vodećih figura "čavizma", političkog pokreta koji je osnovao predsednik Ugo Čavez, a koji Maduro predvodi od Čavezove smrti 2013. godine. Zajedno sa svojim bratom Horheom Rodrigezom, sadašnjim predsednikom Narodne skupštine, držala je različite pozicije moći još od Čavezove ere.

Služila je kao ministarka komunikacija i informisanja od 2013. do 2014, a kasnije je postala ministarka spoljnih poslova (2014–2017). Na toj funkciji branila je Madurovu vladu od međunarodnih kritika, uključujući optužbe za nazadovanje demokratije i kršenje ljudskih prava.

Kao šefica diplomatije, Rodrigez je predstavljala Venecuelu na forumima poput Ujedinjenih nacija, gde je optuživala druge vlade da pokušavaju da potkopaju njenu zemlju. Godine 2017. postala je predsednica Ustavotvorne nacionalne skupštine koja je proširila ovlašćenja vlade nakon što je opozicija pobedila na parlamentarnim izborima 2015. godine. Maduro ju je 2018. imenovao za potpredsednicu u svom drugom mandatu. Tu funkciju je zadržala i tokom njegovog trećeg predsedničkog mandata, koji je počeo 10. januara 2025. godine, nakon kontroverznih izbora održanih 28. jula 2024. Do hapšenja predsednika, služila je kao glavni ekonomski autoritet Venecuele i ministarka nafte.

Venecuelanska opozicija tvrdi da su izbori 2024. bili neregularni i da Maduro nije legitimno izabrani predsednik. Oni insistiraju na tome da je pravi pobednik bivši ambasador Edmundo Gonzalez Urutija, što je stav koji podržavaju i neke vlade u regionu. Hose Manuel Romano, ustavni advokat i politički analitičar, rekao je za Si-En-En da funkcije koje je Rodrigez obavljala pokazuju da je ona "veoma istaknuta" figura unutar venecuelanske vlade i neko ko uživa predsednikovo "puno poverenje".

- Izvršna potpredsednica republike je veoma efikasan operativac, žena sa snažnim liderskim veštinama za upravljanje timovima - rekao je Romano.

- Veoma je orijentisana na rezultate i ima značajan uticaj na ceo državni aparat, uključujući Ministarstvo odbrane. To je veoma važno napomenuti u trenutnim okolnostima - dodao je on.

Na putu ka razumevanju sa SAD?

Nekoliko sati nakon Madurovog hvatanja, a pre nego što se Rodrigez obratila Savetu za nacionalnu odbranu, američki predsednik Donald Tramp rekao je na konferenciji za novinare da je državni sekretar Marko Rubio razgovarao sa potpredsednicom. Prema Trampovim rečima, ona je delovala voljno da sarađuje sa Vašingtonom u novoj fazi za Venecuelu.

- Razgovarala je sa Markom. Rekla je: "Uradićemo šta god vam treba." Mislim da je bila prilično ljubazna. Uradićemo ovo kako treba - izjavio je Tramp.

Trampove izjave su, međutim, iznenadile pojedine analitičare koji smatraju da je malo verovatno da će Rodrigez činiti ustupke Sjedinjenim Državama.

- Ona nije umerena alternativa Maduru. Ona je bila jedna od najmoćnijih i najtvrđih figura u celom sistemu - rekao je za Si-En-En Imdat Oner, politički analitičar sa Instituta Džek D. Gordon i bivši turski diplomata u Venecueli.

- Njen dolazak na vlast izgleda kao rezultat neke vrste dogovora između Sjedinjenih Država i ključnih aktera koji se pripremaju za scenario posle Madura. U tom kontekstu, ona bi suštinski služila kao vršilac dužnosti dok demokratski izabrani vođa ne stupi na dužnost - dodao je analitičar.

U svojim prvim porukama nakon Madurovog hvatanja, Rodrigez nije pokazala znake povlačenja i bez pominjanja Trampovih izjava, zatvorila je vrata svakoj potencijalnoj saradnji sa SAD.

Ranije tog jutra, u telefonskom intervjuu za VTV, Rodrigez je rekla da se ne zna gde se nalaze Maduro i Flores i zahtevala je dokaz da su živi. Kasnije popodne, tokom sednice Saveta za nacionalnu odbranu, zaoštrila je retoriku, osudila američku operaciju i, uprkos okolnostima, insistirala na tome da Maduro ostaje na čelu Venecuele.

- U ovoj zemlji postoji samo jedan predsednik, a njegovo ime je Nikolas Maduro Moros - rekla je Rodrigez, sada, silom prilika, najistaknutije lice vlade.

(Si-En-En)