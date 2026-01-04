Svet

HITNA PORUKA KINE: Odmah oslobodite Madura i njegovu suprugu

04. 01. 2026. u 07:49

KINESKO Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da Sjedinjene Američke Države trebalo odmah da oslobode venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores i da situaciju u Venecueli reše putem dijaloga i pregovora.

Foto: AP

U izjavi objavljenoj na zvaničnoj veb stranici ministarstva, Kina je naglasila da je deportacija Madura i njegove supruge od strane SAD-a prekršila međunarodno pravo i norme i da bi Amerika morala da obezbedi bezbednost tom paru, preneo je Rojters.

Kineska vlada je pozvala na povratak diplomatskog rešenja u venecuelanskoj krizi, naglašavajući potrebu za smanjenjem napetosti i podsticanje pregovaračkog procesa među svim stranama.

