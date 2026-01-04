OŠTRA REAKCIJA ITALIJANSKOG LISTA NA IZJAVU FON DER LAJEN O VENECUELI: "NJoj pripada nagrada za najnedostojniju izjavu"
ITALIJANSKI list L’AntiDiplomatico, poznat po kritičkom odnosu prema politici EU i NATO, oštro je reagovao na izjave predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen posle američkih udara na Venecuelu.
Povodom činjenice da je vlada Sjedinjenih Američkih Država izabrala oružani, vojni put kako bi nametnula svoju, kriminalnu volju – bombardujući, uništavajući i pljačkajući po ko zna koji put u svojoj zloglasnoj istoriji, visoki predstavnik Evropske unije opredelio se za beščačće, navodi se u članku.
- Međutim, nesumnjiva nagrada za najnedostojniju izjavu pripada njoj - predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen. Američko bombardovanje za nju predstavlja demokratsku tranziciju - navodi se u članku.
