OŠTRA REAKCIJA ITALIJANSKOG LISTA NA IZJAVU FON DER LAJEN O VENECUELI: "NJoj pripada nagrada za najnedostojniju izjavu"

ITALIJANSKI list L’AntiDiplomatico, poznat po kritičkom odnosu prema politici EU i NATO, oštro je reagovao na izjave predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen posle američkih udara na Venecuelu.

Foto: Profimedia

Povodom činjenice da je vlada Sjedinjenih Američkih Država izabrala oružani, vojni put kako bi nametnula svoju, kriminalnu volju – bombardujući, uništavajući i pljačkajući po ko zna koji put u svojoj zloglasnoj istoriji, visoki predstavnik Evropske unije opredelio se za beščačće, navodi se u članku.

- Međutim, nesumnjiva nagrada za najnedostojniju izjavu pripada njoj - predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen. Američko bombardovanje za nju predstavlja demokratsku tranziciju - navodi se u članku.