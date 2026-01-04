Svet

OŠTRA REAKCIJA ITALIJANSKOG LISTA NA IZJAVU FON DER LAJEN O VENECUELI: "NJoj pripada nagrada za najnedostojniju izjavu"

Новости онлине

04. 01. 2026. u 10:37

ITALIJANSKI list L’AntiDiplomatico, poznat po kritičkom odnosu prema politici EU i NATO, oštro je reagovao na izjave predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen posle američkih udara na Venecuelu.

ОШТРА РЕАКЦИЈА ИТАЛИЈАНСКОГ ЛИСТА НА ИЗЈАВУ ФОН ДЕР ЛАЈЕН О ВЕНЕЦУЕЛИ: Њој припада награда за најнедостојнију изјаву

Foto: Profimedia

Povodom činjenice da je vlada Sjedinjenih Američkih Država izabrala oružani, vojni put kako bi nametnula svoju, kriminalnu volju – bombardujući, uništavajući i pljačkajući po ko zna koji put u svojoj zloglasnoj istoriji, visoki predstavnik Evropske unije opredelio se za beščačće, navodi se u članku.

- Međutim, nesumnjiva nagrada za najnedostojniju izjavu pripada njoj - predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen. Američko bombardovanje za nju predstavlja demokratsku tranziciju - navodi se u članku.

