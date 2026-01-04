BARSELONA NE DA PRVO MESTO: Katalonci u finišu meča srušili Espanjol i zadržali se na vrhu tabele La Lige
Fudbaleri Barselone pobedili su večeras u gostima Espanjol rezultatom 2:0 u gradskom derbiju i meču 18. kola španskog prvenstva.
Golove za Barselonu postigli su Dani Olmo u 86. i Robert Levandovski u 90. minutu.
Barselona je vodeća na tabeli španske lige sa 49 bodova, a sledeći meč u prvenstvu igraće u gostima protiv Real Sosijedada.
Espanjol se nalazi na petom mestu na tabeli sa 33 boda i u narednom kolu gostovaće Levanteu.
