Fudbal

BARSELONA NE DA PRVO MESTO: Katalonci u finišu meča srušili Espanjol i zadržali se na vrhu tabele La Lige

Filip Milošević

04. 01. 2026. u 09:01

Fudbaleri Barselone pobedili su večeras u gostima Espanjol rezultatom 2:0 u gradskom derbiju i meču 18. kola španskog prvenstva.

БАРСЕЛОНА НЕ ДА ПРВО МЕСТО: Каталонци у финишу меча срушили Еспањол и задржали се на врху табеле Ла Лиге

FOTO: Tanjug/AP

Golove za Barselonu postigli su Dani Olmo u 86. i Robert Levandovski u 90. minutu.

Srpski golman Marko Dmitrović branio je za Espanjol.

Barselona je vodeća na tabeli španske lige sa 49 bodova, a sledeći meč u prvenstvu igraće u gostima protiv Real Sosijedada.

Espanjol se nalazi na petom mestu na tabeli sa 33 boda i u narednom kolu gostovaće Levanteu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ARSENAL, ZLATNI TOALET I BEG U IZRAEL: Šta je sve pronađeno u stanu novčanika Zelenskog

ARSENAL, ZLATNI TOALET I BEG U IZRAEL: Šta je sve pronađeno u stanu "novčanika Zelenskog"