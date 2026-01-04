Svet

"TRAMPOVA POLITIKA U VENECUELI DOVELA DO HAOSA, A NE DO STABILNOSTI" Kamala Haris: Nezakonit i nerazuman potez

P. Đurđević

04. 01. 2026. u 12:29

BIVŠA potpredsednica i predsednička kandidatkinja Sjedinjenih Američkih Država Kamala Harris kritikovala je spoljnopolitičke akcije američkog predsednika Donalda Trampa u Venecueli, nazvavši ih "nezakonitim i nerazumnim".

ТРАМПОВА ПОЛИТИКА У ВЕНЕЦУЕЛИ ДОВЕЛА ДО ХАОСА, А НЕ ДО СТАБИЛНОСТИ Камала Харис: Незаконит и неразуман потез

tanjug

Prema njenim rečima, iako je venecuelanski predsednik Nikola Maduro "brutalni, nelegitimni diktator", to ne menja činjenicu da je Trampova politika u Venecueli dovela do haosa, a ne do stabilnosti, napisala je Haris na Iksu.

- Ratovi za promenu režima ili borba za naftu, koje Tramp predstavlja kao borbu za snagu, na kraju dovode do haosa, dok američke porodice plaćaju cenu - kazala je Harris.

Ona je naglasila da Američki narod nije zainteresovan za takvu politiku i da je "umoran od laži".

Haris je dalje ukazala na to da, da je Tramp stvarno brinuo za ove ciljeve, ne bi pomilovao "osuđenog trgovca drogom", niti bi marginalizovao legitimnu opoziciju Venecuele dok je istovremeno pregovarao sa Madurovim saveznicima.

Kritikujući Trampovu politiku, Haris je istakla da je donošenje američkih trupa u opasnost, trošenje milijardi dolara i destabilizacija regiona u suprotnosti sa interesima američkog naroda, koji se, prema njenim rečima, ne koristi kao prioritet u toj spoljnoj politici.

- Americi je potrebno vođstvo koje se fokusira na smanjenje troškova za radne porodice, jačanje vladavine prava, izgradnju saveza i, najvažnije, stavljanje interesa američkog naroda na prvo mesto - zaključila je ona.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Božićno seoce ispred Skupštine Srbije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DAN POSLE OTMICE PREDSEDNIKA VENECUELE: Zloslutne pretnje Trampa i Rubija - Proći će gore od Madura; Sin: Istorija će pokazati ko su izdajice
Svet

3 20

uživoDAN POSLE OTMICE PREDSEDNIKA VENECUELE: Zloslutne pretnje Trampa i Rubija - Proći će gore od Madura; Sin: Istorija će pokazati ko su izdajice

U GLAVNOM gradu Venecuele, Karakasu, u subotu ujutro odjeknule su eksplozije, a grad su u niskom letu nadletali avioni i helikopteri. Naakon toga stigla je objava predsednika Donalda Trampa da je predsednik Venecuele Nikolas Maduro uhvaćen zajedno sa suprugom i prebačen iz zemlje u operaciji "Operation Absolute Resolve".

04. 01. 2026. u 09:55 >> 00:53

Politika
Tenis
Fudbal
NE DOTIČE IH PISANJE MEDIJA: Čeda je LJUBAV - ponosan sam što ga imam

NE DOTIČE IH PISANjE MEDIJA: "Čeda je LjUBAV - ponosan sam što ga imam"