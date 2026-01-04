"TRAMPOVA POLITIKA U VENECUELI DOVELA DO HAOSA, A NE DO STABILNOSTI" Kamala Haris: Nezakonit i nerazuman potez
BIVŠA potpredsednica i predsednička kandidatkinja Sjedinjenih Američkih Država Kamala Harris kritikovala je spoljnopolitičke akcije američkog predsednika Donalda Trampa u Venecueli, nazvavši ih "nezakonitim i nerazumnim".
Prema njenim rečima, iako je venecuelanski predsednik Nikola Maduro "brutalni, nelegitimni diktator", to ne menja činjenicu da je Trampova politika u Venecueli dovela do haosa, a ne do stabilnosti, napisala je Haris na Iksu.
- Ratovi za promenu režima ili borba za naftu, koje Tramp predstavlja kao borbu za snagu, na kraju dovode do haosa, dok američke porodice plaćaju cenu - kazala je Harris.
Ona je naglasila da Američki narod nije zainteresovan za takvu politiku i da je "umoran od laži".
Haris je dalje ukazala na to da, da je Tramp stvarno brinuo za ove ciljeve, ne bi pomilovao "osuđenog trgovca drogom", niti bi marginalizovao legitimnu opoziciju Venecuele dok je istovremeno pregovarao sa Madurovim saveznicima.
Kritikujući Trampovu politiku, Haris je istakla da je donošenje američkih trupa u opasnost, trošenje milijardi dolara i destabilizacija regiona u suprotnosti sa interesima američkog naroda, koji se, prema njenim rečima, ne koristi kao prioritet u toj spoljnoj politici.
- Americi je potrebno vođstvo koje se fokusira na smanjenje troškova za radne porodice, jačanje vladavine prava, izgradnju saveza i, najvažnije, stavljanje interesa američkog naroda na prvo mesto - zaključila je ona.
