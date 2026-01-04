"TEŠKO ONOME KO GA UZME ZA TRENERA!" Oštre reči bivšeg fudbalera Crvene zvezde Miloša Degeneka o nekadašnjem treneru
Kapiten TSC-a Miloš Degenek oštro i negativno je iskomentarisao doskorašnjeg trenera TSC-a Darija Kalezića.
O Kaleziću nema lepo mišljenje.
„Kad je došao zvao je mene, Sašu Jovanovića i Radina da mu pomažemo, molimo upravu da dovodi igrače, a onda nam „zabio nož u leđa“. Nije doneo TSC-u ništa dobro, unazadio je klub. Kad pobedi „ja“, a kad se izgubi „vi“. Zato mu je i kratak rok u poslu i teško onome ko ga uzme za trenera“, emotivno je govorio u intervjuu Sport klubu Miloš Degenek.
Za razliku od prethodnog trenera, sadašnji i liku mladog Nemanje Miljanovića, prekomandovanog iz kadeta među seniore, ima samo reči hvale.
„Mnogo smo se digli psihički i rezultatski, osetili se kao fudbaeri i kao ljudi koji su cenjeni. Drago mi je da Nemanja ostaje trener, fenomenalan je to korak za njega. Gospodin Žemberi mu je ukazao poštovanje i poverenje“.
TSC zimuje na 11. mestu na tabeli, a ni pozicija Degenekovog prethodnog kluba, Crvenne zvezde, nije idealna, jer gleda u leđa Partizanu.
O crveno-belima sve najbolje, iako je utisak da se nije baš u najboljem tonu rastao sa prvakom države.
„Ne…Kod mene nema mržnje, niti gorkih osećaja, u dobrim sam odnosima sa svima u Zvezdi. Normalno se javim, dođem na po neku evropsku utakmicu i na košarkaške kad mogu. Zašto me je Deki Stanković sklonio? Ne znam…Pokušao sam da saznam. Možda sam ja kriv, a nije ni bitno. Davno je to i bilo. Kasnije je došlaii povreda, nezgodno je sve bilo. Pamtim više lepih stvari u Zvezdi, takođe i da sam došao za 200.000 evra, a prodali su me za 3.600.000 evrta. Nisam u Saudijsku Arabiju otišao zbog svog ugovora, niti se naplatio jer sam se kratko zadržao, izašao sam u susret klubu“, priznao je Degenek za Sport klub.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
(KONAČNO) DOBRE VESTI ZA PARTIZAN: Javio se klub koji želi veliki promašaj crno-belih
02. 01. 2026. u 08:37
HAOS U PARTIZANU, TINjA RAT? Predrag Mijatović progovorio o sukobu sa Dankom Lazovićem
31. 12. 2025. u 19:33
OGLASIO SE SRĐAN BLAGOJEVIĆ! Evo zbog čega je tužio Partizan
31. 12. 2025. u 09:47
NE MOŽE SE BEZ TRENERA NA GVARDIOLU: Siti je više nego spreman da iskoristi "haos" u redovima "plavaca"
ONO što je i u idealnim okolnostima jedno od najtežih gostovanja u Premijer ligi, za Čelsi dolazi u najgorem mogućem trenutku. Posle raskida saradnje sa Encom Mareskom, „plavci“ bez šefa stručnog štaba gostuju Mančester sitiju (18.30), koji nema pravo na novi kiks u trci za titulu.
04. 01. 2026. u 11:30
NEVERICA U DENVERU! Nove informacije o povredi Nikole Jokića (VIDEO)
Denver je poražen na gostovanju Klivlendu, međutim to sada manje brine navijače Nagetsa, pošto se u dvorani pojavio Nikola Jokić i bodrio svoje saigrače.
03. 01. 2026. u 08:27 >> 08:27
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)