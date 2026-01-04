"TEŠKO ONOME KO GA UZME ZA TRENERA!" Oštre reči bivšeg fudbalera Crvene zvezde Miloša Degeneka o nekadašnjem treneru

Kapiten TSC-a Miloš Degenek oštro i negativno je iskomentarisao doskorašnjeg trenera TSC-a Darija Kalezića.

Foto: M.Vukadinović

O Kaleziću nema lepo mišljenje.

„Kad je došao zvao je mene, Sašu Jovanovića i Radina da mu pomažemo, molimo upravu da dovodi igrače, a onda nam „zabio nož u leđa“. Nije doneo TSC-u ništa dobro, unazadio je klub. Kad pobedi „ja“, a kad se izgubi „vi“. Zato mu je i kratak rok u poslu i teško onome ko ga uzme za trenera“, emotivno je govorio u intervjuu Sport klubu Miloš Degenek.

Za razliku od prethodnog trenera, sadašnji i liku mladog Nemanje Miljanovića, prekomandovanog iz kadeta među seniore, ima samo reči hvale.

„Mnogo smo se digli psihički i rezultatski, osetili se kao fudbaeri i kao ljudi koji su cenjeni. Drago mi je da Nemanja ostaje trener, fenomenalan je to korak za njega. Gospodin Žemberi mu je ukazao poštovanje i poverenje“.

TSC zimuje na 11. mestu na tabeli, a ni pozicija Degenekovog prethodnog kluba, Crvenne zvezde, nije idealna, jer gleda u leđa Partizanu.



O crveno-belima sve najbolje, iako je utisak da se nije baš u najboljem tonu rastao sa prvakom države.

„Ne…Kod mene nema mržnje, niti gorkih osećaja, u dobrim sam odnosima sa svima u Zvezdi. Normalno se javim, dođem na po neku evropsku utakmicu i na košarkaške kad mogu. Zašto me je Deki Stanković sklonio? Ne znam…Pokušao sam da saznam. Možda sam ja kriv, a nije ni bitno. Davno je to i bilo. Kasnije je došlaii povreda, nezgodno je sve bilo. Pamtim više lepih stvari u Zvezdi, takođe i da sam došao za 200.000 evra, a prodali su me za 3.600.000 evrta. Nisam u Saudijsku Arabiju otišao zbog svog ugovora, niti se naplatio jer sam se kratko zadržao, izašao sam u susret klubu“, priznao je Degenek za Sport klub.

