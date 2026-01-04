"NE MOŽEŠ DA PUCAŠ SEBI U NOGU!" Ovako je Milorad Kosanović govorio - evo šta je potrebno za spas srpskog fudbala

Umro je Milorad Kosanović, fudbalski trener koji je obeležio prethodne decenije srpskog fudbala, a baš o njemu je vrlo potresno govorio kada su naši "orlovi" neslavno ispali sa Svetskog prvenstva 2022. godine.

FOTO: Tanjug/AP

Stručnjak koji je nekada vodio i Crvenu zvezdu, vratio se isprva na početak te mundijalske priče, odnosno meč Srbije i Portugalije u Beogradu.

- Mogu samo da ponovim ono što sam rekao i pre početka takmičenja. Uspeh je i sam plasman na Svetsko prvenstvo. Pitanje je šta bi se dogodilo da je Portugaliji priznat gol protiv nas. Postojala je euforija koju je stvorila čitava javnost, a kojoj su doprineli i mediji, poručio je svojevremeno Kosanović u razgovoru za Mozzart Sport.

Osam primljenih golova na šampionatu planete - baš su ga zabrinuli.

- Još smo u kategoriji trećih reprezentacija Evrope. Ne po igračima, već po konceptu igre. Nemamo ozbiljan koncept, deset godina se igramo fudbala. Gađamo se sistemima...

Milorad Kosanović / FOTO: N. Paraušić

Tada je kao rešenje video korenite promene u svim selekcijama.

- Nije potrebna panika, već da se uozbiljimo i uvedemo sistem rada u Savez i Superligu, a ne da pričamo bajke. U fudbalu i sportu generalno nema laži i euforije jer izađeš na stazu, istrčiš, izmere ti vreme ili poene i kažu - sedmi si, jedanaesti, petnaesti... Čovek mora da bude realan. Potrebno je uspostavljanje sistema.

Po tri gola Srbiji su dali Švajcarska i Kamerun, a on je imao šta da poruči:

- Fudbal se ne igra napadački, već takmičarski. Jednako su važni svi segmenti igre i besmisleno je hvaliti se kako igramo sa šest ofanzivaca kada je to praktično pucanj sebi u nogu, kazao je tada Milorad Kosanović.

Mi od tih njihovih reči - nismo uspeli da se plasiramo na novi Mundijal.

Ali, iako od danas više nema čuvenog stručnjaka, jer je Milorad Kosanović preminuo baš na svoj rođendan, optimizam budi činjenica da je Fudbalski savez Srbije počeo da uspostavlja novi sistem vrednosti, a novi selektor Veljko Paunović je njegovo lice - u pitanju je čovek koji je upravo izvrsnim sistemom rada i omogućio da srpski omladinci postanu prvaci sveta. Sada je red - na vraćanje "A" tima gde mu je mesto, a gde je upravo i čuveni "Kosan" govorio da se može stići, ali samo ozbiljnošću.

Miodrag Kosanović - biografija



Kosanović je rođen 4. januara 1951. godine u Šidskim Banovcima. On je u karijeri igrao za Borovo, Proleter, Vojvodinu, Kikindu i Novi Sad.



Miodrag Kosanović je, između ostalih, trenirao Vojvodinu, Borac, Crvenu zvezdu, Vuhan, Dalijan, Olimpiju iz Ljubljane, Novi Pazar, Radnik, Napredak, Radnički iz Niša, Mladost iz Lučana, selekciju Malte, kao i mladu reprezentaciju Srbije i Crne Gore (U21).



