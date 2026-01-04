SRPSKI FUDBAL TUGUJE: Umro Milorad Kosanović - i to na svoj rođendan
Nekadašnji trener Crvene zvezde, Milorad Kosanović, preminuo je danas i to na svoj 75. rođendan
Trenirao je Crvenu zvezdu u dva mandata, Vojvodinu i brojnih klubove u Srbiji i inostranstvu.
Preminuo je u Novom Sadu posle kraće bolesti.
Umro je Milorad Kosanović, fudbalski trener koji je obeležio prethodne decenije srpskog fudbala, a baš o njemu je na nestvaran način govorio kada je otkrio nešto što je malo ko znao o FK Crvena zvezda i FK Partizan.
