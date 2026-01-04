Fudbal

SRPSKI FUDBAL TUGUJE: Umro Milorad Kosanović - i to na svoj rođendan

Filip Milošević

04. 01. 2026. u 12:05 >> 12:05

Nekadašnji trener Crvene zvezde, Milorad Kosanović, preminuo je danas i to na svoj 75. rođendan

Foto: N.Paraušić

Trenirao je Crvenu zvezdu u dva mandata, Vojvodinu i brojnih klubove u Srbiji i inostranstvu.

Preminuo je u Novom Sadu posle kraće bolesti.

