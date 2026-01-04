"MISLIM DA SU TADA VIDELI KOLIKO OSEĆAMO KLUB!" Vanja Dragojević o Partizanu, polusezoni kao i o svojim počecima

FK Partizan jesenji je prvak države Srbije. O tome kao i o mnogim drugim stvarima pričao je za Tanjug Tv kapiten crno-belih Vanja Dragojević.

FOTO: FK Partizan

Mnogi na početku sezone nisu verovali da će ovaj tim Partizana biti prvi na tabeli i ravnopravno se boriti za titulu.

"U jednom trenutku, mislim da je bilo osam ili devet igrača iz naše generacije u prvom timu, što je jako teško. Ljudi su možda bili skeptični, ali nas je to samo dodatno poguralo. Mi smo verovali u sebe i znali da imamo kvalitet", rekao je kapiten fudbalera Partizana Vanja Dragojević u novogodišnjem intervjuu za TV Tanjug.

"Neke okolnosti su dovele do toga da u pojedinim momentima ne izgledamo onako kako znamo da možemo, ali nas je to dodatno ojačalo. Posebno bih želeo da se zahvalim navijačima. Ne znam kojim rečima da im se odužim došli su u velikom broju, verovali u nas i pokazali svima kakav Partizan želimo da budemo: da igramo na gol više, da se borimo za svaku loptu, svi zajedno. Mislim da su tada videli koliko iskreno osećamo klub i mlađi igrači, i oni s klupe da smo jedno. To je danas prava retkost u fudbalu, a oni su to prepoznali", istakao je Dragojević, pa dodao:

"Generalno sam veoma zadovoljan, kako sobom, tako i celom ekipom, želimo da nastavimo da napredujemo. Mnogo smo napredovali u odnosu na početak sezone, ali imamo još puno prostora za napredak, što je jako važno jer smo mladi. Uvek može bolje i radićemo na tome u narednom periodu".

Fudbaleri Partizana završili su jesenji deo šampionata na prvom mestu sa 46 osvojenih bodova, a Dragojević se prisetio kako je mu je fudbal uvek bio prvi izbor u životu.

"Lopta mi je od malena bila najzanimljivija. Jednostavno, počeo sam sa drugarima, sa komšijom s kojim sam i danas dobar. Igrali smo ispred zgrade bukvalno ceo život. Njegov deda nas je odveo na prvi trening, a da moji roditelji uopšte nisu znali. Posle nekog vremena i nekoliko treninga, treneri su pozvali mog tatu i rekli mu da u tom malom vide nešto posebno. Videli su da sam lud, da ne volim da gubim, da volim da se borim. To me je nekako odvajalo od druge dece. Sve je išlo nekim normalnim tokom. Fudbal sam počeo da treniram sa šest godina. Veoma brzo, posle godinu i po ili dve, prešao sam iz školice fudbala Altina u Zemunu u Partizan", otkrio je Dragojević.

"Tada se pravila generacija 2006. godište čuveni Trba sa šefom Nebojšom Neškovićem. Momčilo Vukotić je takođe došao i doveo nas dvojicu (Ognjen Ugrešić) iz Altine u Partizan. Ja sam bukvalno od početka deo te generacije. Drago mi je što sam prošao ceo taj period, jer mislim da je privilegija biti u Partizanu toliko dugo i osetiti sve prepreke i pritisak koji postoji, pogotovo u mlađim kategorijama, pa kasnije i u prvom timu".

Jako interesantno je da su Dragojević i Ugrešić prošli sve mlađe kategorije Partizana zajedno, ušli u prvi tim i sada su lideri nekog novog Parnog valjka.

"Danas, iz ovog ugla, često se prisećamo šaljemo jedan drugom slike sa turnira od pre deset godina, kada smo bili klinci. Stvarno smo odrasli zajedno. On je često dolazio kod mene, spavao ovde jer je iz Kikinde i nije bilo smeštaja. Ostajao bi nekoliko dana, trenirao, pa se vraćao. Iskreno, mislim da je to priča jedna u milion da neko od prvih fudbalskih koraka krene zajedno i na kraju završi u prvom timu. Hvala Bogu, sve ide lepim tokom. Ponosan sam na obojicu i mnogo mi znači sve to", zaključio je Dragojević.

Fudbaleri Partizana nastavljaju takmičenje u Superligi 31. januara kada će u 21. kola dočekati ekipu Radničkog iz Niša.

