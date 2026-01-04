"VENECUELA JE UVEK BILA NAŠ PRIJATELJ" Vučić: Nemojte to da zaboravite
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti nakon što je predsedavao sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost koja je počela u 10 časova.
Dodao je na kraju da je Venecuela bila uvek naš prijatelj, i po pitanju Kosova i Metohije i svega.
- Nemojte to da zaboravite. A ja nisam otvoreno i do kraja govorio šta mislim o ovoj akciji da ne bi nama naneo štetu u odnosima sa SAD, da budem sasvim iskren. Što meni moj obraz kao predsednika Republike ne dozvoljava da ostanem nedorečen po nekim stvarima - rekao je na kraju Vučić.
