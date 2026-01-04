Politika

"VENECUELA JE UVEK BILA NAŠ PRIJATELJ" Vučić: Nemojte to da zaboravite

В. Н.

04. 01. 2026. u 12:14

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti nakon što je predsedavao sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost koja je počela u 10 časova.

ВЕНЕЦУЕЛА ЈЕ УВЕК БИЛА НАШ ПРИЈАТЕЉ Вучић: Немојте то да заборавите

Foto: Tanjug

Dodao je na kraju da je Venecuela bila uvek naš prijatelj, i po pitanju Kosova i Metohije i svega.

- Nemojte to da zaboravite. A ja nisam otvoreno i do kraja govorio šta mislim o ovoj akciji da ne bi nama naneo štetu u odnosima sa SAD, da budem sasvim iskren. Što meni moj obraz kao predsednika Republike ne dozvoljava da ostanem nedorečen po nekim stvarima - rekao je na kraju Vučić.

