U GLAVNOM gradu Venecuele, Karakasu, u subotu ujutro odjeknule su eksplozije, a grad su u niskom letu nadletali avioni i helikopteri. Naakon toga stigla je objava predsednika Donalda Trampa da je predsednik Venecuele Nikolas Maduro uhvaćen zajedno sa suprugom i prebačen iz zemlje u operaciji "Operation Absolute Resolve".

Foto: Printskrin

NOVA FAZA AMERIČKOG IMPERIJALIZMA

VEST da je predsednik Venecuele Nikolas Maduro kidnapovan na sopstvenoj teritoriji tokom američkog napada, stavljen u vojni avion i prebačen u Njujork kao neka vrsta „živog ratnog plena“ šokirala je veliki deo sveta.

Trampova otvorena objava da će „preuzeti upravljanje Venecuelom“ ne znači samo još jednu epizodu dugog pritiska na Venecuelu, već prelazak u novu fazu imperijalne politike u kojoj se ne samo da vlade svrgavaju, već se fizički kidnapuje celokupno političko rukovodstvo. To je presedan (iako očekivan) koji ruši temelje međunarodnog prava i šalje jasnu poruku svim neposlušnim državama Globalnog Juga, poruku da su savezi, izbori i ustavi validni samo dok se poklapaju sa interesima Vašingtona.

Odgovor Latinske Amerike nije bio jednoznačan, ali je odnos političke težine sasvim jasan. Od Meksika, preko Kolumbije i Brazila, do Kube i Čilea, ključne zemlje regiona osudile su napad na Venecuelu i otmicu njenog predsednika kao grubo kršenje suvereniteta i Povelje UN. Meksička predsednica Klaudija Šejnbaum i bivši predsednik Lopez Obrador pozvali su se na dugu tradiciju neintervencionizma i upozorili da nijedna zemlja nema pravo da vojno napadne drugu i oduzme joj šefa države kao da je begunac, a ne legitimno izabrani predsednik. Kolumbijski predsednik Gustavo Petro pozvao je na hitan sastanak Saveta bezbednosti i podsetio da unutrašnje sukobe jednog naroda može rešiti samo taj narod.

POTPUNO PARALISAN IZVOZ NAFTE IZ VENECUELE

Izvoz nafte iz Venecuele, koji je već bio drastično smanjen usled blokade američkog predsednika Donalda Trampa prema sankcionisanim tankerima, danas je potpuno paralizovan.

Prema izvorima bliskim operacijama, kapetani luka nisu primili zahteve za dozvolu brodovima da isplove, što je zaustavilo trgovinu, saznaje Rojters.

Uprkos prethodnim otpremama ka Sjedinjenim Američkim Državama i Aziji, nekoliko brodova koji su nedavno utovarili naftu nisu isplovili, dok su neki koji su čekali na utovar krenuli prazni.

U glavnoj luci za izvoz nafte u Venecueli, Hose, nije bilo utovara u subotu, navodi se na specijalizovanom sajtu Tanker Trakers.

Potpuna obustava izvoza nafte, uključujući tankere koje koristi državna kompanija „PDVSA“ i njen partner „Ševron“, mogla bi da dovede do smanjenja proizvodnje na naftnim poljima, s obzirom na to da su skladišta i brodovi za plutajuće skladištenje brzo popunjeni, navode izvori.

Ova paraliza dolazi u trenutku kada su Sjedinjene Američke Države izvele hapšenje predsednika Nikolasa Madura i njegove supruge iz Karakasa, a Tramp je najavio nadzor nad političkom tranzicijom u Venecueli.

Američki predsednik je ranije danas potvrdio da je embargo na naftu u punoj primeni. Sjedinjene Američke Države su juče izvele vazdušne napade na Venecuelu, a Tramp je objavio da su američke specijalne jedinice uhapsile predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores i izveli ih iz zemlje. Državna tužiteljka SAD Pem Bondi saopštila je ranije danas da će se bračni par Maduro suočiti s optužnicom koju je protiv njih podigao sud u Njujorku.

VENECUELA TRAŽI HITNO ZASEDANjE SAVETA BEZBEDNOSTI UN

Ambasador Venecuele pri Ujedinjenim nacijama Samjuel Monkada uputio je pismo Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija (SBUN) u kojem ističe pravo Venecuele na samoodbranu i traži hitnu sednicu SBUN.

"Ovo je kolonijalni rat s ciljem uništavanja naše vlasti koju je izabrao naš narod i nametanja marionetske vlade koja omogućava pljačku naših prirodnih resursa, uključujući najveće svetske rezerve nafte", naveo je Monkada u subotu.

On je istakao da američka vojna akcija krši Povelju UN, koja propisuje da su sve članice obavezne da se u međunarodnim odnosima uzdrže od pretnje ili upotrebe sile protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti bilo koje države.

Kako navodi Rojters, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo bi da se sastane u ponedeljak nakon što su SAD napale Venecuelu i svrgnule njenog dugogodišnjeg predsednika Nikolasa Madura.

Ranije danas, predsednik Kolumbije Gustavo Petro pozvao je na hitno sazivanje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija radi razmatranja aktuelne situacije u Venecueli, nakon napada američkih snaga, a Rusija i Kina su podržale njegov zahtev.

"Kao članica Ujedinjenih nacija, Kolumbija podstiče hitno sazivanje Saveta bezbednosti UN radi razmatranja situacije", napisao je Petro na platformi Iks.

KINA POZIV SAD DA ODMAH OSLOBODE MADURA

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da bi Sjedinjene Američke Države trebalo odmah da oslobode venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores i da situaciju u Venecueli reše putem dijaloga i pregovora.

U izjavi objavljenoj na zvaničnoj veb stranici ministarstva, Kina je naglasila da je deportacija Madura i njegove supruge od strane SAD prekršila međunarodno pravo i norme i da bi Amerika morala da obezbedi bezbednost tom paru.

Kineska vlada je pozvala na povratak diplomatskog rešenja u venecuelanskoj krizi, naglašavajući potrebu za smanjenjem napetosti i podsticanje pregovaračkog procesa među svim stranama.

DELSI RODRIGEZ PRIVREMENO PREUZELA DUŽNOST PREDSEDNIKA VENECUELE

Vrhovni sud Venecuele odlučio je da potpredsednica zemlje Delsi Rodrigez preuzme privremeno predsedništvo, nakon što su Sjedinjene Američke Države uhapsile predsednika Nikolasa Madura i izvele ga iz Venecuele.

Prema sudskoj odluci, Rodrigez će obavljati dužnosti predsednika kako bi obezbedila administrativni kontinuitet i odbranu nacije.

Sudije nisu proglasile Madura trajno odsutnim sa funkcije, što bi zahtevalo održavanje izbora u roku od 30 dana kako bi se izabrao novi predsednik.



PROROČKE REČI UGA ČAVEZA

DRUŠTVENIM mrežama masovno se širi snimak intervjua bivšeg venecuelanskog predsednika Uga Čaveza koji je govorio o potencijalnom američkom napadu i venecuelanskoj nafti.

- Vi ne vidite koju pretnju nam SAD predstavlja? - upitao je Čavez u jednom intervjuu.

Na pitanje zašto misli da će SAD da napadne Venecuelu, Čavez je odgovorio.

- Pogledajte skoriju istoriju. Reći ću vam najvažnije razloge. Ovde kod nas su najveće rezerfe nafte na svetu. Ovde u Venecueli imamo nafte za više od 100 godina. Americi polako nestaju zalihe. Najvažniji razlog zašto SAD želi da postavi svoje marionete ovde je venecuelanska nafta - rekao je on.

MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA

PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.

Bela kuća je objavila video snimak na kojem se vidi Maduro sa lisicama na rukama, okružen agentima DEA, kako im govori na engleskom jeziku: „Laku noć“ i „Srećna Nova godina“.

Potom je odveden u federalni zatvor u Bruklinu.

Maduro (63) bi trebalo da se pojavi pred sudijom u Njujorku kako bi se suočio sa optužbama koje uključuju „narkoterorizam“ i uvoz kokaina u SAD, preneli su svetski mediji.

#PATÉTICO. "Happy new year", Nicolás Maduro llegó a las instalaciones de la DEA dándole el Feliz Año a los agentes que lo trasladaron a Nueva York. Ya está en el Brooklyn Detention Center dónde lo van a procesar y a leerle los cargos. pic.twitter.com/qbmW0ZmdlY — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 4, 2026

NOVO SRAMNO PONIŽAVANjE MADURA

BELA kuća objavila je crno-belu fotografiju američkog predsednika Donalda Trampa ispred aviona "Air Force One", uz poruku.

"No games. FAFO", što bi značilo "Samo se ti zavitlavaj, pa ćeš videti šta će da se desi".

FAFO je internet sleng izraz koji znači upozorenje da će nečiji provokativni postupci mogu imati ozbiljne posledice.

40 LjUDI POGINULI U AMERIČKOM NAPADU NA VENECUELU

VISOKI venecuelanski zvaničnik izjavio je da je najmanje 40 ljudi, uključujući vojno osoblje i civile, poginulo u američkom vazdušnom napadu na Venecuelu.

Preliminarni izveštaji ukazuju na to da je među žrtvama bio i jedan civil, dok su povrede zadobili i članovi vojnog osoblja, objavio je Njujork tajms.

Predsednik SAD-a, Donald Tramp, rekao je da nijedan američki vojnik nije poginuo u napadu, ali je naglasio da su neki američki vojnici povređeni. General Den Kejn, načelnik Združenog generalštaba, dodao je da su američki helikopteri, koji su učestvovali u akciji da izvezu predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu, bili pod vatrom.

PRVI SNIMCI MADURA IZ NjUJORKA

POJAVILI su se prvi snimci predsednika Venecuele Nikolasa Madura nakon što je prebačen u Sjedinjene Američke Države.

Kako javlja Si-En-En, Nikolas Maduro i njegova supruga prebačeni su u pritvorsku jedinicu koja se nalazi u Bruklinu, na jugu Njujorka.

