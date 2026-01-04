KRAJ ISTORIJSKOG PUTA ZA "ZVEZDE NACIJE": Marokanci podižu formu kako turnir odmiče - pedesetogodišnji san je sve bliže ostvarenju

MAROKO u duel sa Tanzanijom ulazi kao izraziti favorit, oslonjen na formu koja raste iz meča u meč i jasnu razliku u kvalitetu.

FOTO: Tanjug/AP

"Lavovi sa Atlasa" su turnir otvorili nešto rezervisanije, ali su kako je takmičenje odmicalo podizali nivo igre, što je najbolje potvrdila ubedljiva pobeda od 3:0 protiv Zambije u poslednjem kolu grupe.

Taj trijumf nadovezao se na dug period stabilnih rezultata, jer Maroko još od prethodnog Kupa afričkih nacija ima veoma malo poraza, i to uglavnom u nebitnim utakmicama. Odbrana deluje sigurno, a napad sve konkretnije, što u nokaut fazi predstavlja ozbiljnu prednost.

Tanzanija je već ostvarila istorijski uspeh plasmanom među 16 najboljih kao jedna od najuspešnijih trećeplasiranih selekcija, ali sve ukazuje na to da je tu njen maksimum. U dosadašnjim međusobnim duelima Maroko je ubedljivo dominirao, a Tanzanija nije uspela da postigne gol na poslednja četiri takva meča.

I u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo Maroko je rutinski slavio i kod kuće i u gostima rezultatom 2:0, pa se uz sve bolju igru "lavova sa Atlasa" očekuje još jedna sigurna pobeda, uz mogućnost da razlika bude i izraženija.

NAŠ TIP: 1&D3+ (kvota 2,02)

