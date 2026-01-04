IZRAELCI PIŠU: Tajrik DŽons uskoro postaje novi košarkaš Makabija
Kako prenose brojni izraelski mediji, centar Partizana Tajrik Džons, uskoro će zadužiti opremu "ponosa Izraela" odnosno Makabija.
Sve bi moralo da bude završeno u naredna 24 sata, jer je ponedeljak 5. januara poslednji rok u Evroligi za transfere.
Trener "ponosa Izraela", Oded Kataš bi tako mogao da dobije igrača koga je želeo da dovede 2024. godine kao zamenu za Džoša Niba.
Džons je ove sezone jedan od najboljih igrača Partizana. On u Evroligi prosečno beleži 10,6 poena i 6,1 skok, uz indeks korisnosti 16,2.
