ZELENSKI TVRDI: Putin laže o situaciji u Kurskoj oblasti

UKRAJINSKi predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da su ukrajinski vojnici stabilizovali situaciju u Donjeckoj oblasti i da ruski lider Vladimir Putin "laže" o situaciji u Kurskoj oblasti Ruske Federacije.

Foto: Profimedia

-Putin laže sve o situaciji na terenu, posebno o tome šta se dešava u Kurskoj oblasti, gde ukrajinske snage nastavljaju svoje operacije. Naše trupe su stabilizovale i situaciju na frontu u Donjeckoj oblasti - mislim na Pokrovsk. Ovo je veliki posao naših heroja i veliki uspeh, što se mene tiče, rekao je Zelenski, prenosi ukrajinski Interfaks.

On je ponovio da su ukrajinske snage prisutne u Kurskoj oblasti i da nema opkoljavanja ukrajinske vojske u Kurskoj oblasti, već, kako je naveo, Rusija "želi da opkoli ukrajinsko vojno osoblje u istom pravcu, ali na teritoriji Ukrajine".

-Važno je da naše trupe to znaju, komanda to zna i mi jasno razumemo gde to žele da urade. Oni, naravno, žele svoje maksimalno prisustvo na teritoriji Ukrajine i to ovde nije ništa novo...Putin takođe laže da je prekid vatre suviše težak, naglasio je Zelenski i dodao da "sve može da se kontroliše".

Kako je naveo, o tome je bilo reči sa američkom delegacijom na pregovorima u Saudijskoj Arabiji početkom nedelje.

-Istina je da Putin već odugovlači rat skoro nedelju dana nakon pregovora u Džedi u Saudijskoj Arabiji, zaključio je Zelenski.

Ruska ofanziva u Kurskoj oblasti počela je u noći 7. marta, a svoje napore su usmerili na kontrolu vatre na putu Sumi-Junakovka-Sudža, navodi ukrajinski portal.

Zelenski je ranije izjavio da Rusi sada pokušavaju da izvrše maksimalan pritisak na ukrajinske trupe.

Prema njegovim rečima, ukrajinska komanda mora da sačuva živote vojnih snaga Ukrajine.

Ministarstvo odbrane Rusije je u četvrtak saopštilo da su ruske trupe oslobodile nekoliko naselja u Kurskoj oblasti, uključujući i Sudžu.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine je u petak demantovao informacije o navodnom "opkoljavanju" ukrajinskih jedinica u Kurskoj oblasti i naveo da se neprijateljstva nastavljaju.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja