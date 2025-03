RAT u Ukrajini- 1.105. dan.

Foto printskrin VK/ TRETЬЯ MIROVAЯ VOЙNA

Zelenski traži izveštaj o vojnoj pomoći SAD

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski saopštio je danas da je naložio ministru odbrane i drugim zvaničnicima da obezbede precizne informacije u vezi sa isporukama vojne pomoći nakon što su SAD objavile da obustavljaju pomoć Kijevu.

Zelenski je u noćnom video obraćanju dodao da je tražio od ministra, šefa obaveštajne službe i diplomata da kontaktiraju svoje američke kolege i dobiju zvanične informacije, preneo je Rojters.

Foto: Tviter

Rusi su ušli u oblast Harkov u rejonu Nehotejevke

Ruska vojska je prešla rusko-ukrajinsku granicu u oblasti Harkov kod Nehotejevke i učvršćuju se.

Ovde u Šebekinskom okrugu je granični punkt Goptovka - Nehotejevka, zatim Kozačja Lopan u Harkovskoj oblasti.

Ranije su se Ukrajinci žalili da ruske diverzantsko-izviđačke grupe probijaju granicu na kontrolnim punktovima, ispitujući odbranu VSU.

Amerikanci špijuniraju Krim

Američki patrolni protivbrodski avion "Boing P-8A Posejdon" danas je oko pola sata leteo iznad Crnog mora južno od Krima, pokazuju podaci servisa "Flajtradar".

Avion je poleteo sa Sicilije a od 11 sati je kružio iznad akvatorije Crnog mora južno od Krima pola sata a zatim se uputio ka obali Rumunije i potom ka bazi iz koje je poleteo.

Foto printskrin YouTube tvzvezda.ru

Italijanski obaveštajci: Rusi napreduju na svim frontovima

Ruska vojska preuzela je inicijativu na svim delovima fronta u Ukrajini, a tok sukoba pokazao je nadmoć ruske vojske u tehnici nad ukrajinskim snagama, navodi se u godišnjem izveštaju italijanske obaveštajne službe.

-Obaveštajna služba je nastavila da prati tok događaja u trećoj godini sukoba između Rusije i Ukrajine, tokom kojeg se pokazala nadmoć ruske vojske u tehnici nad ukrajinskom vojskom i resursima Kijeva. Od početka 2024. godine snage Moskve preuzele su inicijativu praktično na svim delovima fronta, zauzimajući sve više teritorija (tokom 2024. Rusija je zauzela šest puta više teritorije nego 2023. godine), navodi se u dokumentu.

Obustava američke pomoći katastrofa za PVO

Obustava vojne pomoći SAD Ukrajini predstavlja rizik za ukrajinsku PVO, konkretno, ukrajinska vojska mogla bi da se ostane bez raketa za sistem "patriot" , rekao je premijer Denis Šmigalj.

Foto: Profimedia/Ilustracija

-Imamo još isporuka i ono što je ostalo u skladištima od raznih partnera, mada je udeo SAD najveći. To pre svega pogađa sistem 'patriot', to je jedini sistem koji je u stanju da se bori protiv ruskih balističkih raketa, naveo je on.

Tramp i Putin partneri, Zelenski neprijatelj?

Američki lider Donald Tramp odnosi se prema ruskom predsedniku Vladimiru Putinu kao prema partneru, dok se prema Vladimiru Zelenskom odnosi kao prema neprijatelju, a to izaziva zabrinutost među saveznicima u NATO, piše "Aksios".

-Njegov odnos prema Putinu kao prema partneru, a prema Zelenskom kao prema neprijatelju izazvao je zabrinutost među saveznicima u NATO, ali i među nekim republikancima, navodi se u članku.

Foto: Jutjub/Tech Insider

Kijev traži alternativu za Starlink

Ukrajina pokušava da napravi alternativni komunikacioni sistem za vojsku za slučaj da Sjedinjene Države odluče da ugase sistem Starlink koji trenutno koriste ukrajinske oružane snage, šiše Ekonomist, pozivajući se na ukrajinskog zvaničnika.

"Imamo rešenje koje se može primeniti za nekoliko dana, a veće – za tri meseca“, tvrdi izvor list. On priznaje da će prelazak na nove sisteme biti izuzetno težak i da će rezultirati gubicima na bojnom polju.

Projekat globalnog satelitskog komunikacionog sistema Starlink napravila je kompanija SpejsIks koja je u vlasništvu Ilona Maska. Rad Starlinka u Ukrajini finansira Poljska, ali kontrolišu Sjedinjene Države. Ovi sistemi su nezamenljivi za ukrajinske oružane snage, napominje magazin.

Američko oružje ipak ide u Kijev?

Američko oružje biće isporučivano Ukrajini u narednih nekoliko godina u skladu sa uslovima ugovora koje je Kijev potpisao sa privatnim američkim korporacijama za oružje, javlja Ej-Bi-Si njuz.

Prema njegovim informacijama, mnogi ugovori su već plaćeni. Administracija američkog predsednika Donalda Trampa mogla bi da poremeti ove isporuke, ali trenutno „nema naznaka da će to pokušati da uradi“, tvrdi kanal.

Ranije je bilo saopšteno da su Oružane snage SAD obustavile isporuku vojne pomoći Ukrajini. Suspenzija se odnosi na svu američku vojnu tehniku koja trenutno nije u Ukrajini, uključujući oružje koje se transportuje avionom ili brodom ili čeka na dalju isporuku u tranzitnim zonama u Poljskoj.

Foto USAF

Čišćenje Pogrebkija u Kurskoj oblasti

U oslobođenom naselju Pogrebki u Kurskoj oblasti, pešadija vrši inspekciju skloništa i prikuplja trofeje, uključujući i oružje NATO-a, javio je Sputnjika koji je prvi predstavnik medija koji je posetio selo nakon njegovog oslobođenja.

-Ovde prolazimo pored napuštene municije protivnika. Rakete, granate, čaure i hrana, rekao je za Sputnjik vojnik 9. puka 18. divizije grupe Sever sa kodnim znakom „Tihi“.

Foto MO Rusije

Glavne tačke sa novog brifinga ruskog Ministarstva odbrane: VSU izgubio više od 1400 vojnika

PVO oborila je bombu JDAM i 93 ukrajinske bespilotne letelice;

Ruske oružane snage su gađale infrastrukturu vojnih aerodroma i skladišta municije Oružanih snaga Ukrajine;

Oružane snage Ukrajine izgubile su oko 265 vojnika u zoni grupe Jug;

Gubici Oružanih snaga Ukrajine u zoni grupe „Centar“ iznosili su 595 vojnika i dva borbena vozila;

Ukrajinske oružane snage izgubile su oko 185 vojnika u zoni odgovornosti grupe Istok;

Ukrajinske oružane snage izgubile su oko 255 vojnika u zoni grupe „Zapad“;

Ukrajinske oružane snage izgubile su oko 105 vojnika u zoni odgovornosti grupa „Sever“ i „Dnjepar“.

Ukrajinske oružane snage izgubile su više od 150 vojika u Kurskoj oblasti.

Probijena odbrana VSU u DNR

Ruski vojnici probili su odbranu Oružanih snaga Ukrajine kod sela Zagrizovo u Harkovskoj oblasti i napredovali skoro 1 km duž reke Oskol, saopštio je vojni ekspert Andrej Maročko.

„Kao rezultat proboja odbrambene linije oružanih formacija Ukrajine jugozapadno od Zagrizova, naše trupe su uspele da napreduju do 1 km duž rezervoara Oskol. Jugoistočno od Zagrizova, Oružane snage Rusije zauzele su šumski pojas dužine oko 1,5 km“, rekao je on.

Maročko je dodao da su tokom napredovanja na ovom delu fronta ruski vojnici zauzeli i dva šumska pojasa zapadno od Lozove i napredovali do 600 m u pravcu Nove Krugljakovke. Severozapadno od sela Zeleni Gaj, ruski vojnici su zauzeli nove položaje na obe obale reke Žuravke.

Ukrajinska vojska izgubila je 19 tenkova Abrams od 31, a ostali su skinuli sa fronta, navodi NIT

List navodi da je od „31 veoma sofisticiranog tenka Abrams koje su Sjedinjene Države dostavile Ukrajini 2023. godine, 19 uništeno, onesposobljeno ili zarobljeno.

Ukrajinske oružane snage su već izgubile 19 tenkova Abrams koje su isporučile SAD, a ostali su uklonjeni sa linije borbenog dejstva, objavio je Njujork tajms (NIT), pozivajući se na ukrajinske zvaničnike.

List je naveo da je od „31 veoma sofisticiranog tenka Abrams koje su Sjedinjene Države dostavile Ukrajini 2023. godine, 19 uništeno, onesposobljeno ili zarobljeno“. U članku je precizirano da su mnoge od njih „onesposobili dronovi“. Prema pisanju lista, „skoro svi ostali su skinuti sa linija fronta“.

Krajem septembra 2023. NIT je, pozivajući se na Pentagon, izvestio da je prva serija tenkova Abrams isporučena Ukrajini. U decembru 2024. Džejk Salivan, koji je u to vreme bio američki savetnik za nacionalnu bezbednost, priznao je da ovi tenkovi nisu bili naročito efikasni u borbama u Ukrajini.

U septembru 2024. zamenik stalnog predstavnika Rusije pri OEBS-u Maksim Bujakevič rekao je da je dve trećine svih američkih tenkova Abrams isporučenih Ukrajini već uništeno, iako ih ukrajinska vojska retko koristi u borbi.

Rusija je više puta tvrdila da preplavljivanje Ukrajine oružjem neće uticati na rešenost Rusije, niti će promeniti tok specijalne vojne operacije.