ZELENSKI SPREMAN DA RASPIŠE REFERENDUM O TRAMPOVOM PLANU ZA OKONČANJE RATA: Ali, pod jednim uslovom...

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je spreman da organizuje referendum o planu za okončanje rata, koji je predložio američki predsednik Donald Tramp, pod uslovom da Rusija pristane na primirje od najmanje 60 dana.

Foto: Profimedia

Zelenski je u telefonskom intervjuu za Aksios istakao da je Trampov plan još predmet pregovora, posebno u vezi sa teritorijalnim ustupcima koje bi Ukrajina trebalo da prihvati.

On je naveo da bi i dalje želeo da pregovara o boljem položaju po pitanju teritorije.

- Ali ako plan zahteva veoma tešku odluku o tom pitanju, najbolji put napred biće da se ceo plan od 20 tačaka stavi na referendum - rekao je Zelenski i napomenuo da je organizacija referenduma u ratnim uslovima izuzetno izazovna.

Kako je naveo, primirje od najmanje 60 dana bilo bi nužno kako bi se stvorili bezbednosni uslovi za sprovođenje glasanja.

- Održavanje takvog plebiscita imalo bi velike političke, logističke i bezbednosne komplikacije. Zato je 60-dnevni prekid vatre za organizovanje i održavanje glasanja minimum. Moramo da osiguramo da građani mogu da se izjasne u sigurnim uslovima. Ako referendum ne bude održan na pravi način, rezultat bi mogao biti smatran nelegitimnim. Bolje je ne održati referendum nego održati referendum na kojem ljudi nemaju mogućnost da dođu i glasaju - rekao je Zelenski.

Uporedio je takvo glasanje sa referendumom o Bregzitu u Velikoj Britaniji - gde ljudi intenzivno vode kampanju na obe strane veoma složenog pitanja, "osim u mnogo kraćem vremenskom roku i u ratom razorenoj zemlji".

- Ako se ta kampanja održi usred tekućih ruskih napada, završiće se loše. Uprkos svim pričama o bezbednosnim garancijama i ekonomskim koristima, narod će videti rakete - upozorio je Zelenski.

Prema njegovim rečima, u ovom trenutku nije jasno da li će Rusija prihvatiti predloženi plan, iako postoje signali da su ruski zvaničnici spremni da razmotre mogućnost primirja.

Zelenski je dodao da, ukoliko dođe do dogovora, treba precizirati i vremenski okvir sigurnosnih garancija, koje bi bile deo šireg mirovnog sporazuma.

On je rekao da se nada da će se sa Trampom dogovoriti o okviru za okončanje rata kada se budu sastali u nedelju na njegovom imanju Mar-a-Lago na Floridi, gde će nastaviti razgovore o uslovima za završetak rata.

Zelenski je rekao da je cilj nedeljnog sastanka sa Trampom da se iskoristi sav napredak koji su postigli njihovi timovi kako bi se postavio okvir za okončanje rata - uključujući i "raspored".

- Želimo da to završimo što je pre moguće. Zato računam na ovaj sastanak - rekao je ukrajinski lider.

Zelenski je rekao da mu još nije jasno da li je Rusija spremna da uopšte pristane na Trampov plan.

- Imam neke obaveštajne podatke... ali sam u trenutku kada želim da verujem samo rečima lidera - dodao je.

Kako je naveo, većina aspekata bilateralnih sporazuma između SAD i Ukrajine sada je utvrđena i kodifikovana u pet dokumenata, mada bi mogao biti dodat i šesti.

- Mislim da smo spremni sa ovim dokumentima, iako postoje neke tehničke stvari o kojima treba dalje razgovarati - rekao je Zelenski.

On je upozorio da uslovi za mir moraju biti takvi da garantuju stabilnost i sigurnost Ukrajine, što uključuje dugoročne bezbednosne garancije. Komentarišući predlog SAD o 15-godišnjem sporazumu koji bi mogao da se obnovi, Zelenski je rekao da misli da će "biti potrebno više od 15 godina", dodajući da bi to smatrao "velikim uspehom" ako bi se Tramp složio sa tim tokom njihovog sastanka.

Dodao je i da će i SAD i Ukrajina podneti bezbednosne garancije svojim zakonodavnim telima na ratifikaciju.

Zelenski je pohvalio Trampove izaslanike Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, kao i svoj tim, predvođen savetnikom za nacionalnu bezbednost Rustemom Umerovim, za njihov rad.

Potvrdio je da su Vitkof i Kušner spremni da posete Ukrajinu kako bi izložili prednosti sporazuma i predložio da bi "možda i sam Tramp trebalo da poseti Ukrajinu kako bi to objasnio".

Američka strana smatra velikim korakom napred to što je Zelenski spreman da održi referendum i više ne isključuje teritorijalne ustupke.

Visoki američki zvaničnik rekao je za Aksios da Rusi razumeju potrebu za prekidom vatre ako Zelenski raspiše referendum, ali žele kraći vremenski okvir.

Očekuje se da će Zelenski, Tramp i grupa evropskih lidera održati konferencijski poziv u subotu kako bi sve upoznali sa tokom razgovora, rekao je ukrajinski zvaničnik.

Zelenski je rekao da se nada da će on i Tramp takođe moći da se "povežu sa Evropljanima" tokom svog sastanka u nedelju, navodi američki portal.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Delirijum uz ustaške pesme na događaju u Hrvatskoj