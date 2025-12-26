PRINC HARI SE "ODREKAO" TITULE? Pojavio se na javnom događaju sa prezimenom koje nije koristio od detinjstva

NA nedavnoj polo utakmici, princ Hari pojavio se sa svojim prijateljem predstavljajući se kao Hari Vejls, što je pokrenulo polemike da se javno odrekao titule.

Nakon što je njegov stric Endru Mountbatten-Vindzor ostao bez titule princa, sada se bez iste u javnosti pojavio i Hari, koji je tokom učešća na polo turniru odbacio titulu.

-Hari je predstavljen kao Hari Vejls, bez ikakvog pominjanja kraljevske titule. Nijednom, otkrio je izvor ekskluzivno za page Six.

Vojvoda od Saseksa navodno je želeo da ostane "ispod radara" i da jednostavno uživa u sportu sa svojim bliskim prijateljem, profesionalnim polo igračem Načom Figuerasom.

ZAŠTO BAŠ PREZIME VEJLS?

Ono što mnogima nije jasno jeste zašto je Hari odlučio da koristi prezime Vejls, s obzirom na to da on i njegova supruga Megan Markl formalno koriste Saseks kao svoje prezime.

Hari, rođen kao Njegovo Kraljevsko Visočanstvo princ Henri od Vejlsa, ranije je koristio ime Hari Vejls dok je služio u britanskoj vojsci, u skladu sa dugogodišnjom kraljevskom tradicijom po kojoj prinčevi i princeze koriste teritorijalni naziv svog oca kao prezime. Princ Vilijam je takođe koristio prezime Vejls tokom vojne službe, a danas nosi titulu princa od Vejlsa, nakon što je njihov otac, kralj Čarls 3, stupio na presto.

TITULE VOJVODE I VOJVOTKINjE OD SASEKSA

Ipak, pokojna kraljica Elizabeta II dodelila je Hariju i Megan titule vojvode i vojvotkinje od Saseksa nakon njihovog venčanja 2018. godine. Dve godine kasnije, par se povukao iz kraljevskih dužnosti, ali se na zvaničnom sajtu i dalje predstavljaju kao "Princ Hari i Megan, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa".

Megan, domaćica Netfliksovog šoua "With Love, Meghan", potvrdila je da koristi prezime Saseks umesto Markl. Par je odlučan u tome da koristi svoje titule, kako za sebe tako i za svoju decu, uprkos povlačenju iz kraljevskih dužnosti i preseljenju u Sjedinjene Američke Države 2020. godine.

"A KAKVA BI BILA RAZLIKA?"

U intervjuu za emisiju "60 Minutes" 2023. godine, Anderson Kuper upitao je Harija zašto se nisu odrekli svojih titula, na šta je on odgovorio: "A kakva bi bila razlika?"

Izvor je, međutim, ovog juna otkrio da je Hari razmatrao mogućnost da uzme devojačko prezime svoje pokojne majke, princeze Dajane, odnosno Spencer, zbog dugotrajnih nesuglasica sa članovima kraljevske porodice.

